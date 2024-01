Der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde kam vor dem Ziel schwer zu Sturz und befeuerte damit die Diskussion um den Rennkalender. EPA/PETER SCHNEIDER

Drei folgenschwere Stürze im Rahmen der Lauberhornrennen in Wengen haben die ohnehin immer wieder aufflackernden Diskussionen um den straff gestalteten Rennkalender im Ski-Weltcup neu befeuert.

Alljährlich fordert der Skisport etliche Schwerverletzte. Erst Ende Dezember hatte sich Allrounder Marco Schwarz, der in allen vier Disziplinen an den Start ging, bei der Abfahrt in Bormio einen Kreuzbandriss zugezogen. Dass es am verlängerten Wengen-Wochenende neben dem Schweizer Marco Kohler auch die Spitzenläufer Alexis Pinturault und Aleksander Aamodt Kilde traf, sollte den Verantwortlichen zu denken geben.

Enorme Herausforderungen

Die physischen wie psychischen Herausforderungen sind insbesondere in den schnellen Disziplinen enorm. Ein klitzekleiner Moment der Unachtsamkeit während eines Rennens kann ebenso verheerende Folgen haben wie ein Zur-Neige-Gehen der Kräfte unterwegs. Sind wie am Wochenende in der Schweiz drei Speedrennen innerhalb dreier Tage zu bewältigen, dürfte die Grenze des Machbaren erreicht oder bereits überschritten sein – zumal die Abfahrtspiste in Wengen die längste im Weltcup ist.

Durchaus nachvollziehbar ist, dass der Weltverband Fis nach der fünf Speedrennen umspannenden Absagenserie zu Beginn zumindest das eine oder andere Rennen nachholen will. Das liegt durchaus auch im Interesse der Läufer. Doch die selektivsten Pisten im Weltcup fordern nur allzu schnell ihren Tribut. Speziell die herausforderndsten Abfahrten werden auch ohne Mehrfachbefahrung eine Gratwanderung bleiben.

Die Verantwortlichen der Fis rund um ihren Präsidenten Johan Eliasch müssen sich dringend mit der Frage beschäftigen, ob es sinnvoll ist, ins Wasser gefallene Rennen nachzuholen – oder ob nicht auch weniger mehr sein kann. (Thomas Hirner, 14.1.2024)