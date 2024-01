Immer stärker sind auch Fahrzeuge auf der Messe in Las Vegas präsent – und zeigen, dass sich in der Mobilität vieles ändern wird

Wer die diesjährige Consumer Electronics Show (CES) mitverfolgt hat, den konnte schon das Gefühl beschleichen, dass es sich um eine Automesse handelt. Ganz so falsch ist der Eindruck nicht, denn der 2024er-Auflage des Events mangelte es nicht an Fahrzeugen. Der Begriff "Auto" ist in dieser Hinsicht eher großzügig zu verwenden, denn längst nicht alles, was gezeigt wurde, entspricht den gängigen Konventionen des Begriffs.

Dass Elektroautos nicht mehr unbedingt so aussehen müssen wie Verbrenner mit anderem Motor, ist dabei eine Erkenntnis aus den Präsentationen. Eine andere ist, dass wir uns langsam wohl auf eine Zukunft vorbereiten sollten, in der Autos nicht nur ausschließlich auf das Fahren auf der Straße limitiert sind. Eine Auswahl.

Honda 0 | SALOON

本田技研工業株式会社 (Honda)

Cyberpunk trifft "Knight Rider": Honda 0 "Saloon"

Der wohl unumstrittene Gewinner der Kategorie "auffälligstes Design" ist wohl Hondas "0 Series". Vorgestellt am zweiten Messetag besteht sie aus einem elektrischen Minivan, "Space-Hub" und dem Sportwagen "Saloon". Letzterer hat mit seinem altbackenen Namen wenig zu tun. Stattdessen präsentiert sich das Fahrzeug in einer Windkanal-optimiert anmutenden Form und einer Ästhetik, die die bisher unbekannte Lücke zwischen "Knight Rider" und "Cyberpunk" füllt.

Man wolle "E-Mobilität von null auf neu definieren", verlautbart der japanische Autohersteller. Das Motto für den Saloon lautet dabei "Dünn, leicht, klug". Wie die proklamierte Revolution aussehen soll, lässt man abseits der optischen Qualitäten offen. Verraten wird nur, dass das Auto in der Tat aerodynamisch optimiert und tiefer gelegt wurde und zur Erreichung eines niedrigen Gewichts Technologie eingesetzt wurden, die Honda wieder zurück zu seinen Wurzeln als Autobauer geführt hätten. In der Software der 0-Series-Fahrzeuge stecke hingegen "das Wissen, das Honda bis heute angehäuft hat", und der Fortschritt durch "die Verbesserung intelligenter Technologien".

Klingt wenig aussagekräftig, sieht aber jedenfalls gut aus. Zwei Jahre hat Honda noch, um die Erklärung nachzuliefern. 2026 sollen der Minivan und das Sportauto an den Start gehen.

Introducing The BMW i Vision DEE: The Ultimate Companion | BMW USA

BMW USA

Das Chamäleon-Auto: BMW i Vision Dee

Die große Zukunftshoffnung von BMW, den "i Vision Dee", kennt man eigentlich schon seit letztem Jahr, heuer hat man aber mehr dazu verraten und auf der Messe auch einen Prototyp am Start. Das Auto ist vollgepackt mit High-End-Bildschirmtechnologie. Ein normales Display im Innenraum ist nicht vorgesehen, dafür fungiert die Windschutzscheibe als Mixed-Reality-Leinwand. In unterschiedlichen Stufen sollen Fahrerin und Fahrer umschalten können, ob sie nur die wesentlichsten Fahrtinformationen am Scheibenrand sehen oder überhaupt – hoffentlich nur im Standbetrieb – die Außenwelt mit einem digitalen Panorama ersetzen wollen. Im Zentrum der "digitalen Emotionserfahrung" (Wording: BMW) steht die namensgebende Sprachassistentin Dee, die auch auf Kumpel machen kann, wenn man das möchte.

Da hört der Spaß aber nicht auf. Wer mit der Farbgebung seines BMW i Vision Dee unzufrieden ist, soll diese nach Lust und Laune ändern können. Dabei lässt sich nicht nur eine Farbe einstellen, sondern auch individuelle Bemusterung. Und das freilich per App. Möglich macht das eine Technologie, die ähnlich funktionieren soll, wie die E-Ink-Displays von E-Readern. Ob sich die Verkehrsbehörden mit einem Chamäleon-Auto anfreunden können werden, steht freilich auf einem anderen Blatt. So wie auch der Marktstart des i Vision Dee oder daran angelehnter Autos.

[CES 2024] Movement Re-defined

HYUNDAI MOBIS I 현대모비스

Meisterin der Parklücken: Hyundai Mobion

Statt alle möglichen Dinge will der südkoreanische Hyundai-Konzern "nur" Bewegung "neu definieren". Und zur Vorführung des dazugehörigen Konzeptautos "Mobion" aus dem eigenen "Mobis"-Programm konnte man Kirsten Dodgen von der tänzerisch begabten Hip-Hop-Crew ReQuest gewinnen. Der große Clou: Seine Plattform bringt Räder mit, die sich nicht nur sehr weit, sondern sowohl gleich als auch gegengleich drehen lassen.

Damit wird nicht nur eine volle Wende im "Stehen" möglich, sondern das Fahrzeug kann sich auch diagonal und seitwärts bewegen. Die Technologie könnte potenziell zum Segen aller werden, die ihr am Straßenrand stehendes Auto vorne und hinten "zugeparkt" vorfinden. Statt sich zentimeterweise aus der Lücke zu "wackeln", schaltet man hier einfach den "Crab Drive" ein und rollt lässig zurück in die Fahrspur. Und natürlich wird so auch die Ausnützung von Parklücken möglich, in denen das eigene Auto gerade noch so reinpasst.

Dazu ergänzend gibt es ein rundum laufendes Beleuchtungssystem. Mit diesem realisiert wird auch das "e-Corner"-System, das per Projektion auf den Boden den Fortbewegungsvektor des Fahrzeugs anzeigt. Das soll der Sicherheit dienen, um keine Unfälle mit Passanten oder anderen Autofahrer zu riskieren, die nicht auf ein seitwärts ausparkendes Vehikel gefasst sind. Der Fahrer selbst wird außerdem über drei Lidar-Systeme im Straßenverkehr vor Hindernissen gewarnt. Über den Marktstart eines Fahrzeugs mit dem Mobis-System gibt es derzeit keine Informationen, der auf der CES gezeigte Prototyp konnte aber bereits sämtliche Funktionen demonstrieren.

Dive into the Heart of Innovation at XPENG AEROHT!

XPENG AEROHT

Fährt und fliegt: Xpeng AeroHT

Autos werden früher oder später aber nicht mehr nur auf die Straße begrenzt sein. Auch Flugautos waren auf der CES präsent. Fast alle davon fielen eigentlich unter die Definition eines eVTOL ("Electric Vertical Take-Off and Landing Aircraft"), sind strenggenommen nur zum Fliegen da und nur begrenzt oder gar nicht fähig, auf einer Straße zu fahren. Mit Ausnahme von einem Gerät, das tatsächlich Boden- und Luftverkehr zusammenführen soll: AeroHT des chinesischen Konzerns Xpeng.

Einen funktionalen Prototyp hatte man zwar nicht nach Las Vegas mitgebracht, aber immerhin ein Modell in voller Größe, damit sich die Besucherinnen und Besucher einen ersten Eindruck abseits von Computeranimationen verschaffen können. Im Straßenmodus erinnert das AeroHT ästhetisch an ein hemmungslos überzüchtetes Sportauto, auch Supercar genannt. In diesem verbirgt sich ein bei Bedarf ausfahrbares Modul mit vier rotorbestückten Armen. Damit kann das Fahrzeug dann wie eine Quadcopter-Drohne in niedrige Flughöhen abheben.

Gegenüber "Robb Report" hielt sich Xpeng-Mitgründer Tan Wang noch bedeckt, was die erwartbare Reichweite oder Höchstgeschwindigkeit angeht. Es handle sich um ein "Produkt für die Zukunft", das aber jedenfalls auf einen elektrischen Antrieb setzen werde. Aber schon Ende 2025 verfügbar werden soll das "Modular Flying Car". Dabei handelt es sich um eine Art Transportwagen, in dessen Heck ein Mini-Helikopter für zwei Personen mitgeführt und automatisch betriebsbereit entladen werden kann. Zunächst plant Xpeng, diese Erfindung aber nur in begrenzter Stückzahl in China anzubieten. (gpi, 15.1.2023)