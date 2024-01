Hadernde Stuttgarter. IMAGO/Noah Wedel

Bochum – Der VfB Stuttgart hat durch eine Niederlage in seinem ersten Spiel des Jahres den Anschluss an das Spitzenduo der deutschen Fußball-Bundesliga verloren. Ohne Top-Torjäger Serhou Guirassy mussten sich die Schwaben am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach zum Hinrunden-Ende mit 1:3 geschlagen geben. Wenige Stunden zuvor hatte Werder Bremen mit einem Last-Minute-Tor von Niklas Stark beim direkten Abstiegskampf-Konkurrenten VfL Bochum ein 1:1-Unentschieden erkämpft.

In Gladbach erzielten Robin Hack (1., 19.) und Jordan Siebatcheu (91.) die Treffer für die Gastgeber, bei denen der gesperrte Maximilian Wöber ebenso wie Stefan Lainer nicht im Kader stand. Josha Vagnoman (55.) war für den VfB erfolgreich. Guirassy ist für Guinea beim Afrika-Cup im Einsatz. Stuttgart hat als Tabellendritter nun sieben Punkte Rückstand auf den zweitplatzierten FC Bayern, der ein Spiel weniger absolviert hat. Gladbach kletterte auf den zehnten Platz.

Werder kam durch den späten Treffer (93.) zu einem Remis in Bochum. Beide Teams bleiben mit nun 17 Zählern punktgleich und haben sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Patrick Osterhage hatte die Gastgeber in der 64. Minute nach Vorlage des in der 80. Minute ausgetauschten Kevin Stöger in Führung gebracht. Bei Werder spielte Marco Friedl durch, Romano Schmid wurde in der 73. Minute eingewechselt. (APA/dpa, red, 14.1.2024)