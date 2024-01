Rekordsieger nur 2:2 gegen Mosambik - Stürmerstar traf in 97. Minute per Elfmeter - Nigeria gegen Äquatorialguinea nur 1:1

Mohamed Salah bei der Arbeit. AP/Themba Hadebe

Abidjan - Stürmerstar Mohamed Salah hat Ägypten im Auftaktspiel des Afrika-Cups in der Elfenbeinküste vor einer Blamage bewahrt. Der Torjäger des FC Liverpool verhinderte am Sonntag in Abidjan beim 2:2 (1:0) gegen Außenseiter Mosambik mit einem verwandelten Elfmeter in der 97. Minute eine Niederlage des Rekordchampions. In Gruppe A kam auch der dreifache Afrika-Meister Nigeria gegen Äquatorialguinea nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Ägypten ging bereits in der 2. Minute durch Mostafa Mohamed in Führung. Mit einem Doppelschlag nach der Pause drehten Witiness Quembo (55.) und Clesio Bauque (58.) aber die Partie zugunsten der Nummer 111 der FIFA-Weltrangliste. Zum Premierensieg bei der Kontinentalmeisterschaft reichte es aber nicht. Nach einem VAR-Check bekam Ägypten in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter, den Salah via Innenstange zum Ausgleich verwertete. Der siebenfache Afrikameister muss sich in den nächsten Spielen der Gruppe B gegen Ghana und die Kapverden aber steigern, um den Aufstieg zu schaffen.

Fußballschauen in einem Straßencafé in Kairo. REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH

Auch Nigeria konnte gegen einen Außenseiter nicht gewinnen. Äquatorialguinea ging entgegen dem Spielverlauf durch Iban Salvador in Führung (36.), Nigerias Stürmerstar Victor Osimhen köpfelte zwei Minuten später zum Ausgleich ein (38.). Torhüter Jesus Owono hielt danach den Punkt für Äquatorialguinea mit einigen starken Paraden fest.

Für die "Super Eagles" war das Auftaktmatch die nächste Enttäuschung, nachdem in der WM-Qualifikation gegen Lesotho und Simbabwe ebenfalls nur remisiert worden ist. Im nächsten Spiel wartet auf Nigeria am Donnerstag Gastgeber Elfenbeinküste. (APA, 14.1.2024)