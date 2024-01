Israel 100 Tage Geiselhaft: Beklemmender Nachbau eines Hamas-Tunnels in Tel Aviv

Im israelischen Tel Aviv wurde ein Tunnel nachgebaut, der denen ähneln soll, die die Hamas in einem weitverzweigten System unter dem Gazastreifen errichtet hat und in denen die noch in den Händen der Islamisten verbliebenen Geiseln vermutet werden. An diesem Sonntag ist es hundert Tage her, dass sie verschleppt wurden