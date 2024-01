Auch wenn Österreichs Start-ups digitale Produkte entwickeln, findet die Vernetzung nach wie vor zu einem guten Teil offline statt. Austrian Startups

Gründerinnen und Gründer aus Österreich vernetzen sich meist über die Facebook-Seite "Austrian Startup Pinwall" mit knapp 9.000 Mitgliedern, über das Businessnetzwerk Linkedin oder ganz klassisch auf diversen Offline-Veranstaltungen. Doch da die Interaktionen dort nachlassen, während die Szene in den vergangenen Jahren gewachsen ist und dadurch zunehmend fragmentiert wurde, will der gemeinnützige Verein Austrian Startups ein neues gemeinsames digitales Zuhause für alle hiesigen Start-ups schaffen, das unabhängig von den großen Plattformen funktioniert. Und so besteht ab 15. Jänner 2024 auf der Website austrianstartups.com ein Social Network für die Community. Eine App soll in den kommenden Wochen folgen.

Funktionen des Social Networks für Founder

Hier können sich Einzelpersonen, Start-ups und Organisationen in Form von Profilen präsentieren, einen Überblick über die Szene gewinnen und sich untereinander austauschen. Ähnlich wie bei anderen Social Networks gibt es auch auf dieser Plattform einen Feed, der einen Überblick über bereits angesehene Gruppen, Foren und Inhalte bietet.

Präsentiert werden Inhalte, die sich weniger an die breite Masse, sondern spezifisch an Start-ups richten: So findet man Tipps und Vorlagen für Präsentationen von Investorinnen und Investoren, Ratschläge zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Geschäftsalltag und eine Checkliste von Themen, die man mit potenziellen Mitgründern unbedingt besprechen sollte. Das neu gestaltete Format namens "The Daily Founder" soll eine Art "täglicher Begleiter" für Interessierte sein.

Relevante Events, Jobs und andere Anfragen

Auch können Mitglieder der Community relevante Events selbst hinzufügen. Eine Art Jobplattform ermöglicht es, offene Stellen, Co-Founder-Suchen, Freelance-Projekte, Mentoringanfragen und dergleichen zu veröffentlichen. Diese Funktion ist im Stil eines Freemium-Modells aber jenen Usern vorbehalten, die den Verein ab einem Betrag von 120 Euro jährlich als Fördermitglieder unterstützen. Fördermitglieder erhalten zusätzlich ein kostenloses Ticket zum Austrian Startups Summit, einem Event der hiesigen Gründerszene.

Die Basisfunktionen des Social Networks sind hingegen gratis. Und nun erwarten sich die Initiatoren, dass die Community die Plattform mit Leben füllt. (stm, 15.1.2024)