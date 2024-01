An der Uni im Hörsaal wird nicht gelehrt, was die zunehmende Komplexität der Unternehmenswelt von Vorständinnen und Vorständen verlangt

Gastbeitrag von Sabine Aigner

Für viele der Traum, der Antrieb hinter einem anspruchsvollen Studium, die Motivation, die uns zähe Durststrecken während der ersten Berufsjahre durchstehen lässt: an der Spitze eines Unternehmens zu stehen, es erfolgreich zu führen und auch durch schwierige Phasen hindurch zu steuern.

Was jetzt gefragt ist im Chefbüro, das lässt sich kaum von Vorgängern lernen. Imago/YaY

Die Wucht des Zusammentreffens einer Vielzahl von Herausforderungen bekamen aber erst die jüngsten Generationen der CEOs so richtig zu spüren. Die Komplexität einer solchen Verantwortung hat sich signifikant erhöht: Makroökonomische und geopolitische Unsicherheit, Lieferengpässe, das rasante Tempo der Technologisierung, Klimawandel, ESG, Talentewettbewerb, Ruf nach Diversität und kulturellerem Wandel sind wesentliche Faktoren, die zur klassischen Verantwortung für betriebswirtschaftliche Optimierung, strategisches Wachstum sowie Mitarbeiterführung und -entwicklung noch hinzukommen. Und das im Spannungsfeld zwischen andauernder Erreichbarkeit, dem Ruf nach Work-Life-Balance und der Sinnhaftigkeit dessen, wofür das Unternehmen steht.

Neue Qualitäten

Darauf hatte keine universitäre Ausbildung vorbereitet, auch konnte man von der Generation der Vorgänger dies nicht lernen – die Komplexität der derzeitigen ökonomischen Rahmenbedingungen zu managen lernt und lebt man in der täglichen Auseinandersetzung. Das erfordert neue, zusätzliche Fähigkeiten und Qualitäten, die sich stärker auf Persönlichkeit und Charakter stützen und weit über Erfahrung und Know-how hinausgehen.

1. Selbstreflexion und Teilen von Verantwortung

Als CEO von morgen sollte man klar vor Augen haben, dass die Komplexität der Anforderungen nicht im Alleingang zu stemmen ist. Dies zu erkennen ist alles andere als eine Schwäche, es ist eine Frage der Reife und Seniorität. Die kollektive Intelligenz des jeweiligen Umfelds zu nützen trägt mit Sicherheit zu innovativen Lösungen bei.

2. Vision und Strategie

Wichtig ist vor allem auch, der Versuchung zu widerstehen, angesichts der vielen Themen zu stark im Operativen zu bleiben, und sich ausreichend Zeit für die strategische Ausrichtung und deren laufende Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen zu nehmen. Es ist nicht nur nahezu unmöglich, alles allein schaffen, es ist auch nicht möglich, alles richtig machen: Wenn eine noch nie dagewesene heikle Situation zu lösen ist, empfiehlt es sich, überlegt zu handeln und zu korrigieren, sofern erforderlich. Abwarten ist keine Option.

3. Balancierte Führung

Die Kunst liegt darin, moderne – offene, agile – Leadership-Ansätze gut zu verankern, gleichzeitig aber auch Richtung zu geben sowie Ergebnisse einzufordern. Zukunftsfähige Organisationen erwarten hierarchie- und bereichsübergreifende Formen der Zusammenarbeit, gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass Entscheidungen getroffen werden.

Wenn dies in aller Transparenz an die Organisation, an Investoren, Kunden, Lieferanten und externe Partner kommuniziert wird, kann man nur gewinnen: Glaubwürdigkeit auf allen Ebenen und Loyalität über die gesamte Organisation hinweg. (Sabine Aigner, 30.1.2024)