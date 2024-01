Junge Männer, die im Verdacht standen, einen Anschlag auf die Wiener Pride durchführen zu wollen, sollen in einer geheimen Chatgruppe mit einem belgischen Jihadisten gewesen sein. Christian Fischer

Vor bald einem Jahr ging belgischen Ermittlern der Jihadist Konstantin G. ins Netz. Und mit ihm die Geschichte darüber, wie schnell und wie leicht Extremisten über anonyme Chats Jugendliche beeinflussen und wie sie dazu beitragen können, dass Terroranschläge in Europa vorbereitet werden. Es ist ein Fall, dessen Fäden sich gleich mehrfach bis nach Österreich ziehen.

Bei Konstantin G. stellte die belgische Polizei damals Material sicher, das sofort ins Auge stach – darunter zwei Flaggen des "Islamischen Staats", der Nachbau einer deutschen Pistole, eine Tankkarte, eine Einbruchsausrüstung samt Dietrichen sowie diverse gedruckte Magazine, in denen Anschläge verherrlicht werden. Auf dem Smartphone des 16-Jährigen mit russischen Wurzeln fanden die Ermittler zudem ein Video, in dem G. eine Marienstatue vom Sockel stößt, eine IS-Flagge darüberhängt und eine einschlägige Botschaft auf Arabisch verkündet. Aber auch eine Menge Chats mit einem Jihadisten aus der Ukraine.

"Das war ein Scherz"

Ihm vertraute sich G. an. Zum IS selbst kam der Jugendliche laut eigenen Angaben über Männer in einer Moschee einer belgischen Stadt. Aber die Idee für einen Anschlag wälzte er vor allem online mit dem Ukrainer. Er suchte nach Bauplänen für Bomben – und bekam sie unter anderem von jenem. Mit dem Ukrainer teilte G. Propagandavideos des IS, die beiden diskutierten über anonyme Kanäle eine mögliche Ausreise nach Afghanistan ebenso wie Anschlagspläne in Belgien, welche Ziele, Vorgehensweisen oder welcher Sprengstoff dabei verwendet werden soll. "Das war ein Scherz", sagte G. später in einer Polizeieinvernahme aus.

Der belgische Jihadist machte aus seiner Gesinnung in selbstaufgenommenen Videos kein Geheimnis. Belgischer Ermittlungsakt (zVg)

Österreichische Ermittler interessieren sich seit Monaten für die beiden Jihadisten. Sie dürften nämlich mit jenen drei Burschen in einer anonymen Chatgruppe aktiv gewesen sein, die im Juni 2023 einen Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade geplant haben sollen. Einen letztgültigen Beweis für die Pläne gibt es noch nicht. Die österreichischen Verdächtigen – 15, 18 und 20 Jahre alt – sind seit geraumer Zeit wieder auf freiem Fuß. Belgische Ermittlungsakten, die dem STANDARD, Puls 24 und der APA vorliegen, zeigen nun allerdings auf, welche Gefahr zumindest von dem ukrainisch-belgischen Jihadistenduo aus der besagten Gruppe ausging.

Wilde Terrorfantasien

Zwischen 6. und 17. Februar 2023 tauschten sich G. und sein Kontaktmann aus der Ukraine, vermutlich mit tadschikischen Wurzeln und wohnhaft nahe Kiew, intensiv aus. Ihr Telegram-Chat aus dieser Zeit besteht aus 2.299 Nachrichten.

G. teilte darin etwa ein Enthauptungsvideo. Woraufhin sich die beiden Jihadisten darüber unterhielten, selbst einmal eines drehen zu wollen. Abseits davon wurden in dem Chat diverse Terrorfantasien detailreich artikuliert.

Einmal dachte G. darüber nach, einen Nachtclub in die Luft zu jagen. Ein anderes Mal wollte er ein Auto mit Sprengstoff beladen und nahe einer Kirche detonieren lassen. Um bloße Angeberei dürfte es sich dabei nicht gehandelt haben. Die beiden Jihadisten thematisierten konkrete Kirchen in Belgien als potenzielle Anschlagsziele. Woraufhin G. einen Selbstmordanschlag in Betracht zog: "Vielleicht gibt es eine Kirche mit Türen, die breit genug sind, dass ich hineinfahren und drinnen zünden kann", tippte er in sein Smartphone. Auch über den Bau einer Bombe unterhielten sich die Verdächtigen. Anleitungen kursieren im Chat ebenso wie Bilder von allerlei Ingredienzien dafür.

Flug nach Wien gesucht

In einem anderen anonymen Kanal mit dem Ukrainer wird sogar Österreich zum Thema. G. spielte offenbar im Februar 2023 mit dem Gedanken, nach Wien zu reisen. Der Grund: Angeblich soll sich eine dort aufhältige Person an einer Koranverbrennung in Schweden beteiligt haben – sie war aus Sicht der Jihadisten daher als vogelfrei für einen Mord anzusehen. Im schwedischen Stockholm sollte ebenfalls "etwas" passieren. Möglicherweise ist der Österreich-Konnex sogar eine Falschinformation. Aber G. und der Ukrainer informierten sich schnell nach konkreten Flügen. Eine Synagoge galt in Wien oder Stockholm als mögliches Terrorziel "mit einem Messer". Dazu sollte es nie kommen.

Österreich spielt auch abseits davon eine Rolle. In einer Einvernahme kommt G. explizit auf einen "Bruder aus Österreich" zu sprechen, den er in Haft vermutet hatte. Mit ihm soll sich der Ukrainer vor dessen Zeit im Gefängnis oft ausgetauscht haben – wohl auch hinsichtlich der Aktion nach der Koranverbrennung in Schweden. Nähere Details nennt G. über den "Bruder" nicht. Er kenne ihn gar nicht, sagte er in einer Einvernahme aus.

Was in der Handyauswertung des Belgiers weiterhin nicht vorkommt: direkte Chats mit den drei Verdächtigen rund um die mutmaßlich geplanten Anschläge auf die Wiener Regenbogenparade. Die österreichischen Staatsschützer hoffen, dass die entscheidenden Chats per Rechtshilfeersuchen möglichst zeitnah von den Kollegen aus der Ukraine eintreffen – sofern es sie tatsächlich gibt. Zumindest der Ukrainer soll sich nach Informationen der österreichischen Sicherheitsbehörden aktuell in Haft befinden.

In der Methode dürfte der Fall aus Österreich jenem aus Belgien zumindest in Grundzügen ähneln. Das angebliche Dreiergespann soll in einer anonymen Chatgruppe aktiv gewesen sein, die der Jihadist aus der Ukraine verantwortet hatte. Einer der Verdächtigen hierzulande soll dem Extremisten gegenüber Pläne für einen Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade geäußert und in Aussicht gestellt haben, ein Sturmgewehr und ein großes Messer zu besorgen.

Der jüngste Beschuldigte wiederum wird verdächtigt, eine Ausreise nach Afghanistan vorgehabt zu haben, um sich dem dortigen Ableger der IS-Terroristen anzuschließen. Aber nicht nur das: Ermittler fanden auf seinem Smartphone insgesamt acht Bombenbaupläne. Und Chats, in denen ein noch unbekannter Jihadist den jungen Mann umfangreich servicierte. Etwa in der Frage, wie man eine Bombe per Handy detonieren lässt. (Jan Michael Marchart, 15.1.2024)