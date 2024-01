Die beiden in traditionelle Kleidung gehüllten Figuren tauchten im Oktober am Flughafen von Lima auf. AFP/CRIS BOURONCLE

Zwei "außerirdische Mumien", die im vergangenen Oktober auf mysteriöse Weise auf dem Flughafen der peruanischen Hauptstadt Lima auftauchten und dort beschlagnahmt wurden, sind laut einer am Freitag veröffentlichten wissenschaftlichen Analyse rein irdischen Ursprungs. Die beiden kleinen Exemplare wurden von Experten auf einer Pressekonferenz in Lima als humanoide Puppen beschrieben, die wahrscheinlich aus tierischen Teilen hergestellt wurden. Eine dreifingrige Hand, die vermutlich aus der peruanischen Nazca-Region stammt, wurde ebenfalls analysiert, wobei die Experten jegliche Verbindung zu außerirdischem Leben ausschlossen.

"Das sind keine Außerirdischen. Es sind Puppen aus Tierknochen von diesem Planeten, die mit modernem synthetischem Klebstoff zusammengefügt wurden", sagte Flavio Estrada, Archäologe am peruanischen Institut für Rechtsmedizin und forensische Wissenschaften. "Das ist eine völlig erfundene Geschichte", fügte Estrada hinzu. Die beiden Figuren, die in einem Pappkarton in den Büros des Kurierdiensts DHL am Flughafen von Lima auftauchten, sahen aus wie mumifizierte Körper in traditioneller Andenkleidung. Einige Medien spekulierten daraufhin über einen außerirdischen Ursprung, Fotos und Verschwörungstheorien gingen den sozialen Medien viral.

Röntgenanalysen zeigten, dass die Puppen aus Tierknochen und Kleber zusammengebastelt wurden. AFP/CRIS BOURONCLE

In Mexiko präsentierte Wesen "Betrug"

Die Objekte ähneln stark den "nichtmenschlichen Wesen", die im September letzten Jahres ein breites Medienecho hervorriefen. Damals wurden bei einer Anhörung im mexikanischen Kongress zwei kleine mumifizierte Körper mit verlängerten Köpfen und Händen mit drei Fingern gezeigt. Der mexikanische Journalist und Ufo-Enthusiast Jaime Maussan hatte behauptet, die Leichen seien etwa 1.000 Jahre alt und 2017 in Peru gefunden worden, hätten aber nichts mit einer bekannten Spezies zu tun. Im November sprach Maussan wieder mit einer Gruppe peruanischer Ärzte im mexikanischen Kongress vor und verbrachte mehr als drei Stunden damit, die Objekte als "nichtmenschlichen Wesen" zu rechtfertigen.

Fachleute taten sie durchwegs als Betrug ab. Möglicherweise handle es sich um verstümmelte alte menschliche Mumien in Kombination mit Tierteilen, auf jeden Fall aber seien sie irdischen Ursprungs. Auf der Pressekonferenz in Lima am Freitag, die vom peruanischen Kulturministerium organisiert wurde, sagten die Experten, dass zwar keine Verbindung zu den in Mexiko präsentierten Objekten gefunden wurde, betonten aber, dass diese ebenfalls nicht von Außerirdischen stammen und somit einen Betrug darstellen. (Reuters, AP, red, 15.1.2024)