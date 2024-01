Wegen wachsender Konkurrenz durch chinesische Smartphone-Anbieter verkauft Apple sein aktuelles iPhone 15 in China derzeit mit Rabatt. Im Rahmen einer Aktion zum dortigen Neujahrsfest erhielten Interessenten einen Nachlass von fünf Prozent oder umgerechnet etwa 64 Euro, hieß es am Montag auf der chinesischen Internetseite des US-Konzerns. Apple bietet seine Produkte nur selten mit Preisabschlägen an. Die Firma war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Chinesische Anbieter wie Huawei oder Xiaomi haben in den vergangenen Monaten eine Reihe konkurrenzfähiger Smartphone-Modelle vorgestellt. Zudem beschränken die Regierung in Peking und einige Firmen aus der Volksrepublik die Nutzung von iPhones durch ihre Beschäftigten. Sie reagieren damit auf US-Sanktionen gegen chinesische Unternehmen und die Exportbeschränkungen für Technologiegüter.

In China gibt es das iPhone derzeit günstiger. Macrumours

iPhone-Verkauf brach ein

Dadurch sei der iPhone-Absatz in China in der ersten Woche 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent eingebrochen, schrieben die Analysten der Investmentbank Jefferies. Im Gesamtjahr 2023 sei das Minus bei drei Prozent gelegen. Die Experten des Research-Hauses Canalys rechnen auch für 2024 mit einem Rückgang in der Volksrepublik und stagnierenden Absätzen weltweit.

Chinesische Online-Händler wie Pinduoduo haben ihre Preise für verschiedene iPhone 15-Varianten seit Jahresbeginn um bis zu 16 Prozent gesenkt. Der US-Konzern hatte bei der Vorstellung der aktuellen Modellreihe im September erstmals seit Jahren die Preise nicht angehoben. (APA, 15.1.2024)