Die Population der in freier Wildbahn lebenden Ameisenbeutler hat sich auf rund 2.000 Tiere reduziert. Christina Cooper

Auf Deutsch heißen sie Ameisenbeutler, was in die Irre führt: Die eichhörnchengroßen Numbats ernähren sich nämlich nicht von Ameisen, sondern von Termiten, die sie an verrottenden Baumstämmen erbeuten. Das müssen die putzigen Kreaturen als einzige Beuteltierart tagsüber machen, denn nur dann ist auch ihre Lieblingsnahrung aktiv. Das könnte für die Numbats, von denen nur noch rund 2.000 Exemplare in Westaustralien leben, künftig zum Überlebensproblem werden.

Termiten sind nämlich eine relativ kalorienarme Nahrung, weshalb die Beuteltiere die Wärme besonders gut speichern können – um so Energie zu sparen, die sie bei kühleren Temperaturen benötigen. Doch genau diese besondere Eigenschaft dürfte die ohnehin schon gefährdeten Tiere im Zuge der Klimaerwärmung weiter in Gefahr bringen, wie eine neue Studie im "Journal of Experimental Biology" zeigt.

Vielfältige Bedrohungen

Früher waren Numbats in weiten Teilen der südlichen Hälfte Australiens verbreitet. Heute hingegen sind wildlebende Exemplare auf eine Handvoll kleiner Populationen im westlichen Teil des Landes beschränkt. Und schon jetzt bedroht der Verlust von Lebensraum in Verbindung mit eingeschleppten Katzen und Rotfüchsen die Beuteltiere, die von der International Union for Conservation of Nature inzwischen als gefährdet eingestuft werden.

Nun kommt auch noch der Klimawandel dazu, der die Tiere zunehmend in die Enge treibt.

Noch possierlicher als ein Nubmat: ein Baby-Numbat. Curtin University

Um im Detail zu messen, wie sich die Körper der Beuteltiere unter verschiedenen Umweltbedingungen aufheizen, maßen Christine Cooper und ihr Kollege Philip Withers (beide Curtin University in Perth) die Oberflächentemperatur der Beuteltiere mit einer Wärmebildkamera, 62 Prozent dieser Sichtungen erfolgten bei Sonnenschein. Die Aufnahmen zeigten, dass die Oberflächentemperatur einiger Körperregionen auf 35 Grad Celsius oder mehr ansteigen kann, was darauf hindeutet, dass sich die Tiere in der Sonne schnell aufheizen.

Kleines Jagdzeitfenster

Das Duo stellte fest, dass bereits Tage mit über 23 Grad Celsius Sonneneinstrahlung das relativ kurze Zeitfenster stark einschränken können, das die Beuteltiere für die Nahrungssuche haben. Denn Numbats überhitzen aufgrund ihrer speziellen Physiologie in der Sonne schnell – selbst bei relativ angenehmen Temperaturen. Der Klimawandel aber bedeutet, dass die Lebensräume der Numbats immer heißer und trockener werden und dass es häufiger zu extremen Hitzewellen kommt, wie Cooper erklärt.

Numbats überhitzen sehr leicht.

Wärmebildaufnahmen zeigen, wie schnell die Numbats an ihre Temperaturgrenzen gelangen können. Science News

Nach den Berechnungen des Teams stammten nur etwa 18 Prozent der von den Numbats aufgenommenen Wärme direkt von der Sonne selbst. Die Tiere wurden auch durch die heiße Luft und die Strahlung des Bodens erwärmt. Bei zunehmender Hitze, die durch den Klimawandel verursacht wird, könnte es selbst im Schatten zu heiß werden, weshalb es für Numbats schwierig werden könnte, ihre Beute zu jagen.

Was also bleibt den Ameisenbeutlern als Ausweg? Sie könnten ihre Futtersuche auf frühere und spätere Tageszeiten verlegen. Aber "wenn die Temperaturen zu extrem werden, haben die Numbats möglicherweise nicht genug Zeit, um tagsüber auf Futtersuche zu gehen", resümiert Cooper. Zudem sei unwahrscheinlich, dass sie bei der nächtlichen Futtersuche überleben können. Denn sobald die Nacht hereinbricht, ziehen sich die Termiten tiefer in die Erde zurück und sind für die Numbats unerreichbar. (tasch, 16.1.2023)