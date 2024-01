Am Sonntag präsentierten Miuccia Prada und Raf Simons ihre Männer-Kollektion für Herbst/Winter 2024. Ob Prada dann schon den Chanel-Besitzern gehört? EPA/MATTEO CORNER

Rom – In Italien machen Gerüchte über einen Verkauf des Mailänder Modekonzerns Prada die Runde. Laut der Tageszeitung "Il Giornale" vom Montag könnte Prada vom britischen Private-Equity-Fonds Wertheimer erworben werden, der bereits den französischen Konzern Chanel besitzt. Gespräche sind laut dem Blatt bereits im Gange. Der Wert einer Übernahme wurde mit sechs Milliarden Euro beziffert.

Modepäpstin Miuccia Prada und ihr Mann Patrizio Bertelli sollen mit Vertretern des Fonds über die Zukunft des in Hongkong notierten Konzerns bereits ausführlich diskutiert haben. Die Familie Prada hält einen 80-prozentigen Anteil am Konzern.

In den ersten drei Quartalen 2023 hat Prada ein Umsatzplus von 17 Prozent auf 3,34 Milliarden Euro gemeldet. Das Unternehmen segelt vor allem in den USA auf Wachstumskurs. Eine Zweitnotierung in Mailand wird zurzeit vom Geschäftsführer Andrea Guerra geprüft. Der Topmanager ist seit Anfang 2023 Geschäftsführer beim Modekonzern. (APA, 15.1.2024)