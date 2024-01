Wien – Von der Photovoltaik-Installation bis zum Abwassermanagement: Für die Energiewende wird der Bedarf an Fachkräften in den kommenden Jahren voraussichtlich stark steigen – und damit Beschäftigungsmöglichkeiten in sogenannten Green Jobs. Über diese wissen Österreichs Jugendliche jedoch kaum Bescheid, wie eine am Montag veröffentlichte Auswertung einer Umfrage ergab: Nur jede zweite Person zwischen zehn und 16 Jahren hat demnach schon einmal den Begriff gehört. Für die laut Institut für Jugendkulturforschung repräsentative Umfrage wurden 800 junge Menschen befragt.

Für die Installation von Photovoltaikanlagen wird es künftig deutlich mehr Fachkräfte benötigen. IMAGO/U. J. Alexander

Die Jugendlichen, die größtenteils der sogenannten Generation Alpha angehören, seien pragmatisch und nutzenorientiert, erklärte Studienautor Bernhard Heinzlmaier. Um sie für nachhaltige Jobs zu begeistern, bräuchten junge Menschen mehr Informationen dazu: Was genau kann ich machen? Und vor allem: Was bringt mir der Job in Hinsicht auf mein materielles und persönliches Ansehen?

Laut der Umfrage sind Eltern die mit Abstand wichtigsten Informationsquellen für Kinder und Jugendliche, um sich über die Themen Klima und Umwelt zu informieren. An zweiter Stelle liegt das Internet, gefolgt von Lehrpersonal und sozialen Medien. Daher sei es wichtig, bei der anstehenden Jobwahl auch Eltern von dem Potenzial nachhaltiger Jobs zu überzeugen und sie einzubinden, sagte Heinzlmaier.

Zufriedene Generation

Insgesamt zeichnet die Studie ein Bild einer zufriedenen Generation: Zwar sorgen sich junge Menschen wegen Themen wie Krieg, Aussterben von Tierarten oder möglicher Wassermangel – nichtsdestotrotz schätzen neun von zehn Jugendlichen ihre persönliche Zukunft eher positiv ein. Die Zukunft der Gesellschaft wird im Vergleich etwas weniger positiv betrachtet. Dennoch herrscht auch hier Optimismus vor: 70 Prozent gehen davon aus, dass in 20 oder 30 Jahren der Großteil der Energie aus Sonnen- und Windenergie gewonnen wird. Rund 57 Prozent meinen, dass auf den Straßen hauptsächlich E-Autos unterwegs sein werden.

Interessant ist der Auftraggeber der Umfrage: der von der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung finanzierte Verein Oecolution. Wenig überraschend ist insofern der Appell in Richtung Politik: Statt für Gratisklimatickets für 18-Jährige möge die Politik Geld für eine Informationskampagne für Green Jobs in die Hand nehmen, sagte Geschäftsführerin Elisabeth Zehetner. (lauf, 15.1.2024)