Dominic Thiem lieferte in Melbourne einen großen Kampf. AFP/WILLIAM WEST

Melbourne - Dominic Thiem hat am Montag trotz großer Aufholjagd in der ersten Runde der Australian Open in Melbourne einen Fünfsatz-Krimi verloren. Der 30-jährige Niederösterreicher steigerte sich nach schwachem Beginn gegen Felix Auger-Aliassime (CAN-27), erzwang gegen die Nummer 30 der Welt nach einem 3:6,5:7-Rückstand einen fünften Satz. Nach 4:59 Stunden siegte aber der um sieben Jahre jüngere Kanadier, Thiem verlor mit 3:6,5:7,7:6(5),7:5,3:6.

Der erhoffte Aufschwung im neuen Jahr ist für Thiem somit ausgeblieben. Vor drei Jahren stand er in Melbourne noch im Achtelfinale, vor vier Jahren im Endspiel. Doch seit den French Open 2021 hat er in nun acht Majors in Folge nur bei den US Open im Vorjahr eine Runde überstanden.

Für Thiem gab es schon vor Matchbeginn auf dem Platz kurz Aufregung, weil der Supervisor ihm seine gebrandeten Trinkflaschen wieder einpacken ließ. Werbung ist nicht erlaubt. Auch im Match lief es für den Niederösterreicher lange nicht nach Wunsch. Auger-Aliassime nutzte im achten Game den Breakball zum 5:3 und servierte dann mit einem Ass nach 45 Minuten zur Satzführung aus.

Felix Auger-Aliassime verließ den Platz als Sieger. AFP/WILLIAM WEST

Thiem wirkte verunsichert. Im dritten Spiel des zweiten Durchganges musste der Ex-Weltranglisten-Dritte nach vielen Eigenfehlern seinen Aufschlag zum 1:2 abgeben. Der US-Open-Sieger 2020 wirkte planlos, auch seine Beinarbeit war weit von seinen besten Zeiten entfernt. Auger-Aliassime gab zu dem Zeitpunkt überraschend den Aufschlag zum 2:2 ab, Thiem fand etwas besser ins Spiel.

Doch der inkonstante Thiem blieb zu fehlerhaft. Als er seinen Aufschlag zum 5:6 abgeben musste, schien die Vorentscheidung gefallen. Nach knapp zwei Stunden stellte der Kanadier mit 7:5 die 2:0-Satzführung her. Im dritten Durchgang dann die vorläufige Wende: Als Auger-Aliassime im Tiebreak mit fünf Punkten en suite auf 5:2 stellt, steht Thiem zwei Punkte vor dem Aus. Doch ein Doppelfehler und zwei Vorhandfehler des Nordamerikaners brachten Thiem doch noch den Satz.

Finale im fünften Satz

Thiem war nun kaum wiederzuerkennen. Im vierten Satz gelang ihm sofort ein Break. In der Folge servierte Thiem dreimal zu Null und war klar auf Kurs fünfter Satz. Bei 5:4 musste Thiem etwas überraschend das Rebreak hinnehmen, schaffte aber zum 6:5 erneut das Break. Nach 4:14 Stunden servierte sich Thiem in den fünften Satz.

Doch in diesem kippte das Match neuerlich. Thiem vergab zwei Breakbälle und musste nach zwei Doppelfehlern sein erstes Aufschlag-Game zum 0:2 abgeben. Im gleichen Maße steigerte sich Auger-Aliassime wieder und der Kanadier stellte nach 4:41 Stunden auf 4:1. Der Kanadier ließ sich danach nicht mehr von der Siegerstraße drängen, um 01.40 Uhr Ortszeit musste Thiem dem Gegner gratulieren. (APA; 15.1.2024)