Woher kommt die Faszination für Untote? Anlässlich der Neuinszenierung von "Nosferatu" am Burgtheater ein Überblick in Schlagworten

Max Schreck machte in der Rolle des Nosferatu seinem bürgerlichen Namen alle Ehre. Bis heute prägt seine Darstellung des Titelhelden in F. W. Murnaus Klassiker "Nosferatu - Symphonie des Grauens" (1921) das Bild des Untoten. imago/United Archives

Romantik Berühmt wurde der Vampir Nosferatu erst durch seine romantisierte Darstellung in der Schauerliteratur des späten 18. und 19. Jahrhunderts. Als bis heute maßgeblicher Vampir-Roman gilt Dracula (1897) des irischen Autors Abraham "Bram" Stoker. Die allermeisten Vertonungen, Verfilmungen und popkulturelle Verarbeitungen (Comics etc.) des Stoffes beziehen sich auf seine Erzählung. In dieser gibt sich der Siebenbürgener Graf Dracula als umsiedlungswilliger Grundstückskäufer aus, um sich danach in London zunächst an Lucy Westenra, später an Mina Murray blutig zu laben.

Karpaten Es ist immer gut, das Grauen in der Ferne zu verorten, zum Beispiel in den rumänischen Karpaten, in einer Gegend namens Transsylvanien. Dort tief in den mächtigen Wäldern stand der Sage nach Graf Draculas Schloss. Dracula-Autor Bram Stoker hat diesen Wohnort historisch durch den walachischen Fürsten Vlad III. Drăculea hergeleitet, der für enorme Grausamkeit bekannt war und den Beinamen "der Pfähler" trug. Um ein Haar wäre aber die Steiermark Schauplatz des Schauders geworden, denn Stoker stützte sich auch auf die ebenda angesiedelte Vampir-Erzählung Carmilla des Iren Joseph Sheridan Le Fanu. Glück gehabt! (Das Wort "paprika hendl" hat es trotzdem in die Originalausgabe geschafft).

Graf Orlok Optisch hat der deutsche Stummfilmregisseur Friedrich Wilhelm Murnau (1888–1931) das Bild des gespenstischen Nachtschwärmers geprägt. Sein Streifen Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens war 1922 die erste und bis heute ikonische Verfilmung des Stoker-Romans. Murnau verabsäumte es allerdings, die Rechte zu erwerben, sodass der Film beinahe vernichtet worden wäre. Der Titelheld heißt hier Graf Orlok und erscheint hochexpressionistisch als blasse, hagere Gestalt mit großen Augenbrauen, übergroßen spitzen Ohren, überlangen Fingern und Zähnen (s. Bild). Die originale Ausstattung des Films ist im Filmmuseum Düsseldorf zu sehen.

Classic Films

Krankheit bringend Woher der Begriff Nosferatu stammt, ist unklar. Eine Annahme leitet das Wort aus dem Altgriechischen her und übersetzt es mit "Krankheit bringend". Gesund ist an dem Blutsauger ja wahrlich wenig. Sein Biss tötet bzw. verwandelt das Bissopfer selber in einen Vampir. Weshalb die Figur immer wieder mit verrufenen Tieren wie Ratten oder Fledermäusen in Verbindung gebracht wird oder sich gar als solche reinkarniert. Dabei spielt auch das Motiv der Pest eine Rolle.

Aberglaube Wie so oft und bis in unsere Gegenwart entstehen Glaubensfantasien aus Angst vor der Welt, dem Leben oder auch dem Totenreich. Die Existenz Nosferatus erklärt der Volksglaube u. a. durch unchristliches Verhalten. Demnach sei die Kreatur das uneheliche Kind zweier Leute, die selber unehelich geboren wurden. Der Nosferatus komme leblos auf die Welt, im Humus der Erde aber erwachen seine Geister, und er richtet zum eigenen Überleben Unheil an. Der Aberglaube war so groß, dass im 18. Jahrhundert Traktate über das "Kauen und Schmatzen der Todten in Gräbern" entstanden.

Knoblauch Wie wehrt man den Blutsauger ab? Ein Kranz Knoblauch kann nie schaden. Vor allem aber sollen allerlei christliche Symbole helfen, vom Rosenkranz über die Bibel bis hin zum Kreuz, das etwa Sir Anthony Hopkins in Francis Ford Coppolas Verfilmung 1992 inbrünstig schwingt. Endgültig hinüber ist der lebende Tote aber erst durch Enthauptung – oder indem man ihm einen Pfahl durch das Herz bohrt. Good luck!

TrailersPlaygroundHD

Ungeliebt Wie alle guten Geschichten kann man auch Nosferatu sowohl als Monster wie auch als tragische Figur lesen. Das Narrativ des Ungeliebten bedienten sowohl Werner Herzog in seiner Murnau-Hommage mit Klaus Kinski 1979 als auch Coppola 1992. Beide zeigen Nosferatu als eine an der Unsterblichkeit leidende Kreatur, die nicht lieben kann. Der Vampir jagt dem Sexualakt hinterher, der nur der Todesbiss sein kann.

Twilight Das Vampir-Thema gehört zu den bedeutendsten der Kulturgeschichte und wird laufend neu verhandelt. Ein Megaerfolg wurde ab 2008 die US-amerikanische Twilight-Filmserie, die Liebe, Sexualität und Totsein für ein jugendliches Publikum ineinander blendete. Angsthasen finden bei Roman Polanskis Tanz der Vampire ihren Frieden. Unbändigen Grusel verströmte 2023 das als Letzte Fahrt der Demeter verfilmte Schiffskapitel aus Stokers Roman. Und auch 2024 steht eine Nosferatu-Neuverfilmung an – von Robert Eggers, mit Bill Skarsgård und Lily-Rose Depp.

Gerhild Steinbuch Die österreichische Autorin leitet das Institut für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst Wien und hat nun nach Motiven aus Stokers Dracula ein neues Theaterstück geschrieben, in dem sich alles um einen Ort und sein traumatisierendes Geschehen dreht. In der Regie der Australierin Adena Jacobs feiert Nosferatu am Freitag (19. 1.) Uraufführung im Burgtheater. Die Titelrolle verkörpert Bibiana Beglau. (Margarete Affenzeller, 16.1.2024)