In Deutschland gehen die Landwirte gegen die Regierung auf die Straße. Auch in Österreich gärt es. Viele Bäuerinnen und Bauern fühlen sich hier wie dort mit ihren Zukunftsfragen alleingelassen

Marianne Penker, Professorin an der Universität für Bodenkultur in Wien, schreibt in ihrem Gastkommentar über die Probleme der Bäuerinnen und Bauern und darüber, was die Politik tun sollte.

Die EU-Mitgliedsländer haben sich auf eine Strategie für eine Agrarwende verständigt. Bis 2030 soll die Agrarernährungswirtschaft mit Fokus auf gesunde, faire und umweltverträgliche Lebensmittel, Klima-, Tier- und Naturschutz umgebaut werden. Dieser Umbau steht im Kontext größerer gesellschaftlicher Transformationen. Die Klimakrise und die Energiewende zwingen auch die Landwirtschaft, sich mit neuen Realitäten auseinanderzusetzen. Das Dieselprivileg wird hinterfragt, während die Landwirtschaft neue Chancen in Agro-Photovoltaik und Biomassenutzung auslotet. Der gesellschaftliche Ruf nach höheren Tierschutz- und UmweltStandards kollidiert oftmals mit dem Verbraucherverhalten. Viele Konsumentinnen und Konsumenten greifen mangels Transparenz trotzdem zu den preisgünstigeren Produkten.

Protestierten auch am Montag gegen Maßnahmen der Ampelregierung: tausende Landwirte mit Traktoren und anderen Fahrzeugen in Berlin. Foto: IMAGO/Florian Gaertner

Die Digitalisierung und biotechnologische Innovationen wie Fleisch- und Milchsubstitute verändern die Rahmenbedingungen. Offen bleibt die Frage, wie sich die neuen Technologien auf die Verteilung des Nutzens entlang internationaler Wertschöpfungsketten auswirken und wie wettbewerbshinderlichen Marktkonzentrationen begegnet werden kann. Unklar ist auch, wie sich arbeitsteilige, hochtechnisierte Lösungen mit regionalen und agrarökologischen Ansätzen verknüpfen lassen.

All diese – zumindest scheinbaren – Widersprüche und Veränderungen werden in der Landwirtschaft mit Unbehagen wahrgenommen. Jungen Menschen mangelt es an Orientierung und Planungssicherheit für die Hofübernahme. Investitionen in Gebäude und Anlagen sind auf Jahrzehnte angelegt und oftmals kreditfinanziert. In diesem Kontext nimmt die Branche die vergangene Woche verkündete höchstrichterliche Aufhebung der Übergangsregelungen zum vollständigen Verbot des Vollspaltenbodens in der österreichischen Schweinehaltung mit Beunruhigung wahr.

Suche nach Orientierung

In Deutschland versuchte die nach einem ehemaligen CDU-Landwirtschaftsminister benannte Borchert-Kommission Orientierung für einen breit akzeptierten Umbau der Nutztierhaltung zu geben. Österreichs Landwirtschaftsministerium hat im November 2023 mit der "Vision 2028+" einen Strategieprozess für die Landwirtschaft gestartet. In beiden Fällen soll der Dialog zwischen verschiedensten Beteiligten aus Landwirtschaft, Industrie, Handel, Umwelt- und Tierschutzorganisationen, Verwaltung und Politik zu breit getragenen Visionen und Maßnahmen führen.

Die Ernsthaftigkeit solcher Beteiligungsprozesse ist entscheidend. Eine echte Beteiligung hat das Potenzial, vielfältige, innovative und umsetzbare Lösungen zu erarbeiten. Im Gegensatz dazu erzeugt eine Scheinbeteiligung Widerstand, Verunsicherung und Wut, die sich – wie gerade in Deutschland – im schlimmsten Fall auch auf der Straße äußern kann.

Die Borchert-Kommission in Deutschland legte ihre Arbeit aufgrund fehlender langfristiger staatlicher Finanzierung für die Umsetzung der breit akzeptierten Maßnahmen im August 2023 nieder. Statt mit einer vereinbarten finanziellen Unterstützung für den Umbau waren die bäuerlichen Familien plötzlich mit der Streichung der Agrardieselbeihilfe und der Kfz-Steuer-Befreiung konfrontiert. Die gesellschaftlichen Erwartungen und die staatlichen Aufgaben bleiben aber hoch. Das sorgt für Enttäuschung und teilweise eben auch für Wut.

Klare Vision

Auch viele Bäuerinnen und Bauern in Österreich fühlen sich mit dem seitens der Gesellschaft geforderten Umbau ein Stück weit alleingelassen. Ohne langfristige Planungssicherheit, ohne ausreichende, auf eine klare Vision ausgerichtete Förderungen drohen Strukturbrüche und Verluste in der Versorgungssicherheit. Betriebliche Einzelinitiativen allein reichen nicht. Kooperative Lösungen mit der Industrie und dem Handel hingegen können herausragende Produktqualitäten hervorbringen, mit denen sich österreichische Lebensmittel auf internationalen Märkten weiterhin durchsetzen können. Hier setzt etwa das Forschungsprojekt "Cowlearning" an, das innovative Wege zur nachhaltigen Versorgung mit Rindfleisch und Milch aufzeigen soll. Für die Umsetzung braucht es dann letztlich auch zukunftsweisende Finanzierungs- und Förderstrukturen.

Will man aus dem deutschen Beispiel lernen, so braucht der österreichische Strategieprozess eine solide, partei- und ressortübergreifende Unterstützung, die über einen allfälligen politischen Wechsel hinweg die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen sichert. Die Erfahrungen der deutschen Borchert-Kommission sollten Anlass sein, den im November gestarteten Beteiligungsprozess ernst zu nehmen. (Marianne Penker, 16.1.2024)