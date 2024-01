Carles Falcon auf der ersten Etappe der Dakar. REUTERS/HAMAD I MOHAMMED

Todesfall bei der 46. Rallye Dakar: Der spanische Motorrad-Pilot Carles Falcon ist gut eine Woche nach seinem folgenschweren Sturz auf der zweiten Etappe gestorben. Das gab sein Team TwinTrail Racing am Montag bekannt. Der 45-Jährige war beim Wüstenrennen am 7. Januar verunglückt. Falcon erlitt bei seinem Sturz ein Gehirnödem, einen Halswirbelbruch, einen Schlüsselbeinbruch und einen Handgelenksbruch, außerdem waren fünf Rippen gebrochen.

"Am Montag, den 15. Januar, hat Carles uns verlassen. Das medizinische Team hat bestätigt, dass der neurologische Schaden, der vom Herz-Atemstillstand durch den Unfall verursacht wurde, irreversibel ist", hieß es in der Mitteilung. Falcon war nach seinem Sturz kurz vor dem Ziel des Teilstücks in Saudi-Arabien per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Rennfahrer aus Tarragona hatte 2022 sein Dakar-Debüt gegeben. (APA; 15.1.2024)