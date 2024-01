Aktionstheater Ensemble kritisiert im Theater am Werk heimische Mentalität

Was ist schon normal? "Alles normal" im Theater am Werk. Stefan Hauer

Es stehen große Umwälzungen bevor, unkt das Aktionstheater Ensemble und meint die Wahlen im Herbst. Als Künstler sehen sich die Schauspieler und Theatermacher deshalb "sehr gefordert", mit ihren "Inhalten" angesichts eines drohenden "vierten Reiches" Mut zu machen. Getragen von diesem packt die Truppe ihre Tipps ins Stück Alles normal: Michaela (Michaela Bilgeri) hält sich ans Gemeinschaftsgefühl, und das in Computerspielen. Isabella (Isabella Jeschke) rät indes mit dem Handy in der Hand und dem Selfiemodus auf Standby, den Fokus von Nachrichten weg und hin auf die eigene innere und äußere Schönheit zu lenken. Haare, Haut, Augen – alles exquisit! Bis auf ihre Aura. Aber da weiß Thomas (Thomas Kolle) Rat, gegen Auraprobleme gibt es Kristalle und Matten.

Wer sich ein tagespolitisches Abarbeiten erwartet, täuscht sich. "Herbert K." wird erst final noch einmal als Spruchband vorbeiziehen. Im Theater am Werk (ehemals Werk X) geht es alltagspraktischer zu. Von vielen Seiten (Regie: Martin Gruber) wird das von rechts gern strapazierte Thema Normalität betrachtet: Wie groß ist Thomas’ "Zipferl"? Geizen Österreicher beim Trinkgeld?

Grelle und zarte Passagen

Vielleicht ist diese Nonsensattitüde schon der subversivste Ansatz gegen eine menschenfeindliche Diskussion. Die Gute-Laune-Tipps lässt man bald hinter sich. Autor Elias Hirschl verliest gegen die Fraktion "War so und bleibt so" einen Text über die österreichische Seele zwischen Gulasch und Dirndlschürzen als Indikator für sexuelle Verfügbarkeit, der im Finale eine ziemlich wilde Kurve kriegt. Es wird gesungen oder vom Publikum über Brustgröße abgestimmt. Alles normal assoziiert mit bissigem Humor, wobei die Zusammenstellung zunächst etwas fahrig wirkt. Im Verlauf aber verdichten sich grelle und zarte Passagen gelungen zur abwechslungsreich unterhaltsamen Mentalitätssatire, in der das Schlechteste vorgeführt wird. (wurm, 15.1.2024)