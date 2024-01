In der Nacht auf Montag durfte Bernardo Arévalo jubeln. Nun ist er offiziell Präsident Guatemalas. AFP/JOHAN ORDONEZ

Bis zuletzt versuchten seine Gegner seine Amtsübernahme zu verhindern, doch nun ist Tío Bernie, wie ihn seine Anhänger nennen, am Ziel: César Bernardo Arévalo de Léon wurde in der Nacht auf Montag als neuer Präsident Guatemalas angelobt – fast 79 Jahre nachdem sein Vater Juan José Arévalo der erste demokratisch gewählte Präsident des Landes wurde.

Die Amtseinführung des sozialdemokratischen Reformpolitikers war bereits für den Sonntagnachmittag geplant, doch Querschüsse aus dem Justizapparat sorgten für stundenlange Verzögerungen, sodass die Machtübergabe erst kurz nach Mitternacht über die Bühne gehen konnte. Offenbar fürchtet der alte Machtapparat die Konsequenzen, die sich aus dem Wechsel an der Spitze ergeben: Schließlich hat sich Arévalo neben dem Ausbau des Bildungs- und Gesundheitssektors die Bekämpfung der Korruption zum Ziel gesetzt.

Arévalos Vater hatte dem Land 1945 einen "spirituellen Sozialismus" verordnet – in Gegnerschaft zum klassischen Marxismus und dem Kommunismus, der im Gegensatz zur menschlichen Natur stehe. Arévalo überstand in seiner sechsjährigen Amtszeit mehr als zwei Dutzend Umsturzversuche – eine ständige Bedrohung, auf die sich wohl auch sein Sohn einstellen muss.

Mit 15 zum ersten Mal im Land

1954 ging die Familie freiwillig ins Exil, wo 1958 in Montevideo Bernardo geboren wurde. Weitere Stationen waren Venezuela, Mexiko und Chile, bis Bernardo als 15-Jähriger erstmals sein Vaterland betreten konnte, um die Schulbildung abzuschließen. Er studierte Soziologie in Jerusalem und Philosophie in Utrecht und trat danach in den diplomatischen Dienst ein. Dabei bekleidete er unter anderem die Posten des Vizeaußenministers und des Botschafters in Madrid. Ab Mitte der Neunziger arbeitete er für die Friedensorganisation Interpeace und als UN-Berater.

Infolge von Protesten gegen Präsident Otto Pérez Molina gründete Arévalo 2015 die Semilla-Bewegung, aus der bald seine Partei entstand. 2019 lehnte er eine Kandidatur für das Präsidentenamt noch ab, vier Jahre später trat er doch an und erreichte zur Überraschung vieler die Stichwahl, die er klar für sich entschied.

Der sechsfache Vater ist in dritter Ehe mit der Ärztin Lucrecia Peinado verheiratet, die er während seiner Tätigkeit für das Entwicklungsprogramm der Uno kennenlernte. Die beiden lebten in Genf und zogen schließlich 2014 zurück nach Guatemala. (Michael Vosatka, 15.1.2024)