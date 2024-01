Ex-US-Präsident Donald Trump kam bei der Parteiversammlung der Republikaner in Iowa auf 51 Prozent der Stimmen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHIP SOMODEVILLA

Des Moines/Washington – Ex-US-Präsident Donald Trump hat die erste Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner für sich entschieden. Trump kam bei den republikanischen Parteiversammlungen im US-Staat Iowa auf 51 Prozent der Stimmen, berichteten US-Medien nach Auszählung von neun Zehntel aller Stimmen. Das Rennen um den zweiten Platz entschied demnach der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis für sich. Er erhielt 21,3 Prozent, die frühere Uno-Botschafterin Nikki Haley 19,1 Prozent.

Trumps Sieg war erwartet worden. Das Augenmerk der Beobachter richtete sich daher auf das Rennen um Platz zwei. DeSantis schien dabei seine Position als schärfster Widersacher Trumps knapp zu behaupten. Im Vorfeld des Urnenganges war er massiv unter Druck geraten, nachdem ihn Haley mit gefälligen Auftritten in Fernsehdebatten in den Umfragen zu überflügeln drohte. Der dritte Platz ist für die frühere Mitstreiterin Trumps ein Dämpfer und schmälert ihre Chancen, bei der ersten offenen Vorwahl im Ostküstenstaat New Hampshire in der kommenden Woche Trump als Underdog zu besiegen.

Ramaswamy erklärt Unterstützung für Trump

Der Biotechunternehmer Vivek Ramaswamy lag bei 7,7 Prozent. Auf Basis der vorläufigen Ergebnisse konnte sich Trump 17 der 40 Delegiertenstimmen in Iowa sichern, Haley und DeSantis jeweils fünf. Ramaswamy musste sich mit einer Stimme begnügen. Noch am Wahlabend erklärte er seinen Ausstieg aus dem Rennen und seine Unterstützung für Trump.

Ramaswamy war unter anderem von Tesla-Gründer Elon Musk unterstützt worden. Der 38-Jährige bezeichnete sich als libertärer Politiker, sorgte aber vor allem mit radikalen und polemischen Positionen für Aufsehen. So sprach sich der Sohn indischer Einwanderer etwa für die Auflösung des Bildungsministeriums, der Bundespolizei und der Steuerbehörde aus. Die Grenze zu Mexiko will er von der Armee bewachen lassen und das Wahlalter auf 25 Jahre anheben.

Arktisches Winterwetter hatte den Wahlkampf in Iowa auf der Zielgeraden beeinträchtigt und am Wochenende für etliche Terminplan-Änderungen bei den Bewerbern gesorgt. Auch am Wahltag herrschten Temperaturen von rund minus 25 Grad – der Nationale Wetterdienst riet den Menschen dazu, die gefährliche Kälte zu meiden und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Beobachter hatten die extremen Temperaturen als Risiko für den Favoriten Trump gewertet.

Nächste Vorwahl in New Hampshire

Die Vorwahl in Iowa markiert traditionell den Start ins US-Wahljahr. Der Abstimmungsmodus bei den Parteiversammlungen (Caucuses) unterscheidet sich von jenem in den meisten anderen Staaten. In dem agrarisch geprägten Bundestaat treten die republikanischen Parteimitglieder in insgesamt 1.700 Bezirken in Kleingruppen zusammen und debattieren zunächst, ehe sie ihre Stimme abgeben.

Der nächste wichtige Termin im US-Wahlkalender ist die Vorwahl in New Hampshire am 23. Jänner. Insbesondere für die republikanische Bewerberin Nikki Haley. Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und frühere UN-Botschafterin kann hier auf ein stärkeres Abschneiden hoffen als im tief konservativen Iowa. Die dritte Station am 23. Februar ist dann für sie eine Art Heimspiel.

Die Demokraten beginnen ihre Vorwahlen formal am 3. Februar in South Carolina. Hintergrund ist, dass sie in diesem Jahr ihre Vorwahlen in einem Staat beginnen wollen, der eine größere demografische Vielfalt bietet als die beiden traditionellen Anfangsstaaten Iowa und New Hampshire. Die Demokraten in New Hampshire zogen aber nicht mit und stimmen trotzdem am 23. Januar ab. (APA, red, 16.1.2024)

