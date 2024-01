Die Mediensatire "Succession" ist der große Gewinner bei den Emmy Awards in Los Angeles. Auch "The Bear" und "Beef" holen wichtige Preise

Der Cast der Mediensatire "Succession". GETTY IMAGES NORTH AMERICA/FRAZE

Los Angeles – Die opulente Mediensatire "Succession", die Restaurantserie "The Bear - King of the Kitchen" und die Gesellschaftssatire "Beef" haben am Montag (Ortszeit) die 75. Verleihung der US-Fernsehpreise Emmy in Los Angeles dominiert. Die drei Produktionen gewannen jeweils die wichtigsten Auszeichnungen in den Teilbereichen Drama, Komödie und Miniserie. "Succession" endete heuer nach vier Staffeln und setzte sich in der Königskategorie gegen sieben Konkurrenten durch. Bei der Preisverleihung gewann die Serie über ein untergehendes Familienimperium unter anderem auch Auszeichnungen für den besten Hauptdarsteller Kieran Culkin und die beste Hauptdarstellerin Sarah Snook.

Kieran Culkin freut sich über seinen Emmy als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie. Chris Pizzello/Invision/AP

"The Bear" gewann den Preis als beste Comedyserie des Jahres, zusätzlich zu fünf Auszeichnungen in Comedy-Kategorien. Jeremy Allen White wurde für seine Darstellung des erfolgreichen Chefkochs, der nach dem Tod seines Bruders ein Sandwich-Schnellrestaurant übernimmt, als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie geehrt. Ebon Mass-Bachrach als Familienfreund "Cousin Richie" gewann als bester Nebendarsteller, Ayo Edebiri wurde zur besten Nebendarstellerin gekürt. Christopher Storer gewann Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch. Beste Hauptdarstellerin einer Comedy wurde Quinta Brunson aus der Schulserie "Abbott Elementary" - in dieser Kategorie war niemand aus "The Bear" nominiert.

Ayo Edebiri wurde zur besten Nebendarstellerin gekürt. AFP/ROBYN BECK

Die Gesellschaftssatire "Beef" gewann in fünf Kategorien, darunter den Preis als "Beste Miniserie, Anthologie und Fernsehfilm". Prämiert wurden in Los Angeles auch die beiden Hauptdarsteller Steven Yeun und Ali Wong, sowie Lee Sung Jin für die beste Regie und das beste Drehbuch einer Miniserie. "Beef" erzählt in zehn Folgen die Geschichte von zwei Fremden, die nach einem Autounfall in immer aggressivere Streitereien verfallen.

"Beef" erzählt in zehn Folgen die Geschichte von zwei Fremden, die nach einem Autounfall in immer aggressivere Streitereien verfallen. AFP/ROBYN BECK

Nostalgische Rückblicke

Die Emmys sind de facto die Oscars des Fernsehens. "Succession" war für die vierte und letzte Staffel der Serie mit 27 Nominierungen als Favorit ins Rennen gegangen. Ebenfalls mehr als 20 Nominierungen hatten die HBO-Videospiel-Adaption "The Last of Us", die ebenfalls von HBO produzierte Gesellschaftssatire "The White Lotus" und die Komödienserie "Ted Lasso" von Apple TV+ vorzuweisen.

Jennifer Coolidge mit ihrem Emmy für "The White Lotus". REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Die 75. Ausgabe der wichtigsten US-Fernsehpreisverleihung war von nostalgischen Rückblicken auf beliebte Fernsehsendungen der Vergangenheit geprägt. Stars wie Harrison Ford und Joan Collins waren auf dem Roten Teppich vor dem Peacock Theater im Zentrum von Los Angeles zu sehen. (APA, red, 16.1.2024)