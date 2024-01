Insolvenz Signa Prime – Finanzierung laut Insolvenzverwalter vorerst gesichert

Am Handelsgericht in Wien hat am Montagnachmittag die erste Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren der Signa Prime stattgefunden. Vorerst bleibt die Eigenverwaltung aufrecht, allerdings werden laut Kreditschützern rasch 300 bis 500 Millionen Euro gebraucht