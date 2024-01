Die Wiener Polizei fand weitere Leichenteile im Marchfeldkanal. Am Samstag hatte ein Angler einen Fuß gefischt

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. APA/EVA MANHART

Wien – Im Wiener Marchfeldkanal in Floridsdorf sind weitere Leichenteile entdeckt worden, sagte die Polizei auf APA-Anfrage. Am Samstagnachmittag hatte ein Fischer einen Fuß mit seiner Angel aus dem Wasser gezogen und die Polizei alarmiert. Beamte des Bereichs "Leib/Leben" im Wiener Landeskriminalamt übernahmen die weiteren Ermittlungen. Nun wurden weitere Teile entdeckt. "Die Suche ist noch nicht abgeschlossen", sagte Sprecher Markus Dittrich. Laut Polizei handelt es sich um einen Mann.

Die Polizei hielt sich auf Nachfrage sehr bedeckt. Wie viele Leichenteile es bisher sind und wann diese geborgen wurden, wurde nicht bekanntgegeben. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, wie Dittrich Dienstagvormittag der APA bekanntgab. Es werden nun die Abgängigkeiten in der letzten Zeit abgeklärt, sagte der Sprecher. Die Polizei ermittelt immer noch in alle Richtungen, so der Polizeisprecher.

Polizeitaucher suchen nach weiteren Leichenteilen in dem eisigen Gewässer. Der erste Fund war im Bereich der ehemaligen Schwarzen Lacke, wo die Fließgeschwindigkeit des Gewässers verlangsamt wird. Dieser Bereich des Marchfeldkanals ist bei Anglern sehr beliebt. (APA, 16.1.2024)