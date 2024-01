Beim Veganuary ist die Halbzeit eingeläutet. Einen ganzen Monat vegan essen ist für die einen eine Herausforderung, für die anderen eine willkommene Abwechslung in ihrem Essverhalten und für viele sowieso Alltag. Passend zum veganen Jänner ist nun ein Kochbuch erschienen, das rein vegane Rezepte enthält, mit denen man ganz easy 31 Tage überbrücken kann. Die Gerichte dürfen aber auch ganzjährig zubereitet werden, eh klar.

In "Veganuary – Das offizielle Kochbuch" sind über 100 Rezepte, vom veganen Frühstück über Salate und Snack bis hin zu Suppen, Desserts und Hauptspeisen, enthalten. Auberginen-Paprika-Lasagne, vegane Ramen-Suppe oder Beef Wellington (aus einer Pilz-Nuss-Mischung zubereitet) sind nur Beispiele für die vielfältige Speisenauswahl.

Für die Essbar haben wir das Rezept für Pulled-Jackfruit-Sandwich ausgewählt. Die Jackfrucht wird vor allem in Asien angebaut. Zerpflückt nimmt die Frucht Gewürze und Aromen richtig gut an. Die Konsistenz der Fasern soll an Fleisch erinnern, weswegen seit einigen Jahren die Jackfrucht als veganer Fleischersatz verwendet wird.

Statt des Faschierten kommt Jackfruit in die Burger-Version. Foto: DK Verlag/Lizzie Mayson

Rezept

Für 2 Personen

für den Coleslaw

Zubereitung

1. Die Jackfruit abtropfen lassen und abspülen, dann den harten Kern der Frucht herausschneiden und den Rest mit den Fingern zerpflücken.

2. Mit dem Grillgewürz und 1 EL Öl gut vermischen und mindestens 30 Minuten beiseitestellen.

3. In der Zwischenzeit den Selleriesalat zubereiten. Knollensellerie, Apfel und Rotkohl raspeln oder hobeln. Zitronensaft, Mayo, Senf, Kapern und Petersilie untermischen und bis zur Verwendung in den Kühlschrank stellen.

4. Eine beschichtete Pfanne erhitzen und die Jackfruit in dem restlichen Öl bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten braten, dabei ab und zu wenden.

5. Die Barbecue-Sauce unterrühren und 3–4 Minuten köcheln lassen.

6. Die Brötchen aufschneiden und die Schnittflächen mit veganer Butter bestreichen. Die Jackfruit auf den Brötchenunterhälften verteilen, mit dem Salat belegen und die oberen Brötchenhälften daraufsetzen.

(rec, 17.1.2024)