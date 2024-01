Man muss gut hinschauen, hier in Saint-Thys, einem langsam verfallenden Einwandererquartier von Marseille, um die Einschusslöcher zu sehen. Eines prangt im Schaufenster der Apotheke. Weitere Löcher im zweiten Stockwerk auf der anderen Straßenseite sind bereits mit Gips verspachtelt. "Dort lebte Socayna", erzählt Fouzi Saadi, der im 20-stöckigen Wohnturm ein Stück weiter aufgewachsen ist. "Die Waffen der beiden Schützen waren zweifellos Kalaschnikows – so stark, dass sie die Fassade durchdrangen", weiß der langjährige lokale Polizist. Socayna, eine 24-jährige Jusstudentin, die gerade über ihren Büchern brütete, überlebte es nicht, sie wurde in ihrer eigenen Wohnung tödlich getroffen, von einer "balle perdue", wie Fouzi meint – einer "verlorenen Kugel".

Tatort Nordmarseille: Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers. AFP/NICOLAS TUCAT

Socayna ist eines von 48 Opfern des unerbittlichen Kriegs zwischen zwei Drogenbanden in Marseille. Im Viertel Saint-Thys wollten die ganz in Schwarz gekleideten Dealer vielleicht gar niemanden erschießen, wie Fouzi vermutet. Sie hätten "neues Terrain markieren" wollen, kamen wohl aus dem Nachbarviertel Château-Saint-Loup, das anders als Saint-Thys bereits von einer Gang kontrolliert wird. "Ein 'guetteur' (Späher) überwacht die Zufahrt und meldet 'Auswärtige' weiter", informiert Fouzi Saadi. "Da fahren wir besser nicht hin."

Zwei Drogenkartelle

Alltag in Marseille. Die nach Nordafrika orientierte Hafenstadt, früher das französische Neapel genannt, wird seit Monaten von zwei Drogenkartellen terrorisiert. Am schlimmsten sei es, so Fouzi, in der Trabantensiedlung La Castellane, die in den Neunzigern das französische Fußballidol Zinedine Zidane hervorgebracht hat. "Sogar wenn dort ein Handwerker für eine Reparatur hinmuss, wird sein Fahrzeug gefilzt – und zwar nicht von der Polizei, sondern von den Spähern der Banden." Diese modernen Tagelöhner seien oft nur 15 oder 16 Jahre alt, manchmal auch nur zwölf. Zur Schule gehen diese Burschen "nur noch offiziell".

In einem Hinterhof besuchen wir Fouzis Lebenswerk, einen Boxklub. Ein paar Jugendliche warten schon vor der Tür des baufälligen Lokals. Man "checkt" (grüßt) sich mit der Faust. Drinnen herrscht bald eine Atmosphäre wie im Film "Million Dollar Baby". Clint Eastwood: Das ist Fouzi. Im Ring zeigt Sofiane zwei Jugendlichen das Angreifen aus der Defensive. Lehrt das Boxen die Jungen, Aggressivität zu kanalisieren und mit der sozialen Gewalt umzugehen? "Je länger, desto weniger", glaubt Sofiane.

Im Boxklub Saint-Thys. Fouzi (li.) als Sparringspartner. Stefan Brändle

48 Tote im letzten Jahr, jede Woche einer – das ist Rekord selbst für den Drogenhotspot Marseille. Die meisten Opfer sind die Dealer selbst; mancher wurde von einer Kalaschnikow-Salve hingestreckt, einer wurde aus der Moschee gezerrt und auf dem Vorplatz geradezu exekutiert. Oft werden ihre verkohlten Leichen in Autowracks gefunden. Der Fahrer eines Killers erzählte der Polizei, für einen toten Gegner gebe es 10.000 Euro, für einen Verletzten die Hälfte, für alle anderen Fälle: nichts.

Die beiden Gangs, die sich vor allem in den heruntergekommenen Vierteln im Norden Marseilles bekriegen, nennen sich, wie auch auf Graffiti zu lesen ist, Yoda und DZ Mafia. Praktisch täglich berichtet das Regionalblatt "La Provence" über Tote und Verletzte. Die Behörden tun ihr Möglichstes: Innenminister Gérald Darmanin ließ die Polizeikräfte aufstocken, Präsident Emmanuel Macron beorderte 20 neue Untersuchungsrichter nach Marseille. 52 Prozent der Milieumorde bleiben unaufgeklärt, ohne Verurteilung. Mindestens zwei Bosse betreiben ihr Geschäft auch vom Gefängnis aus.

Selbst tätig werden

Die Bürgermeisterin der hauptbetroffenen Stadtbezirke 15 und 16, Nadia Boulainseur, fordert, die Polizei müsse nicht nur die kleinen Dealer verfolgen. Die Komplizen der großen Nummern, darunter "die Banken und die Finanzparadiese", gingen zu oft straflos aus. "Die Gefängnisse müssen wieder Orte der Resozialisierung werden, nicht der Rückfälligkeit", fordert die Sozialistin. "Eltern erzählen mir jeden Tag von ihrer Angst, dass ihre Kinder in das äußerst gewalttätige Milieu des Drogenhandels abdriften. Das können wir nicht zulassen."

Viele Einwohner glauben den Politikerversprechen nicht mehr. Einige nehmen die Dinge selber in die Hand. In der Wohnsiedlung Campanules, unweit von Saint-Thys gelegen, haben unerschrockene Mütter die Dealer rausgeworfen. Fatima, Mutter von drei Söhnen, erzählt, wie sie sich einmal ein Herz gefasst habe. Sie stellte sich einem blutjungen Dealer in den Weg und fragte: "Wohnst du hier?" – "Nein, ich arbeite hier." – "Aber du weißt, dass Drogenhandel illegal ist?" – "Alle machen das."

Der Dialog führte zu nichts, aber die Nachbarinnen ließen nicht locker. Fatima ließ sich auch nicht beeindrucken, als ihr einmal ein junger Mann im Erdgeschoß zusammen mit zehn Kumpels den Weg versperrte. Sie hielt den bösen Blicken stand, blieb, bis der Typ selber abzog. "Wir sind Mütter, wir sind Löwinnen!", sagt Fatima, nur halb im Scherz. "Wir müssen unsere Kids schützen. Wir haben hier eine Kinderkrippe, ein Behindertenlokal. Da gibt es keinen Platz für Dealer." Nach mehreren Wochen zogen die Dealer schließlich ab. An den Eingängen zur Siedlung wurden Schlagbäume errichtet und Überwachungskameras installiert. Seither herrscht Ruhe.

Drogen werden auf "Speisekarten" angeboten. AFP/NICOLAS TUCAT

In üblen Vierteln wie Air-Bel oder Maison-Blanche funktioniert der Widerstand weniger gut: Dort haben sich die Dealer eingenistet, ihre Tarife für Shit, Mash und Beuh pinseln sie ungeniert an die Wände der Treppenhäuser. "Und das sind meistens Minderjährige!", schüttelt Amel den Kopf. Sie ist aufgebracht über die Eltern und die Schule, die das zuließen. Aber gibt es nicht viele alleinerziehende Mütter, die überfordert sind, denen ihre Söhne über den Kopf wachsen? "Ach was, ich ziehe meine Kinder auch allein groß", entgegnet Amel. "Und ich arbeite nachts. Dann kommt mir kein Kind vor die Haustür."

Fatima schimpft zwar, mag aber die jungen Dealer nicht verurteilen. "Das sind oft noch Kinder. Wenn sie einmal in einer Gang sind, kommen sie nicht mehr raus. Sie werden wie Sklaven gehalten. Und später zahlen sie es den anderen heim. Gewalt, überall Gewalt. Marseille ist nicht mehr Marseille." (Stefan Brändle aus Marseille, 17.1.2024)