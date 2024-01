Seit Montag ist Wolodymyr Selenskyj in der Schweiz, am Dienstag wird der ukrainische Präsident am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen und auch eine Rede halten. Die vergangenen zwei Jahre hatte er es nicht persönlich dorthin geschafft und sich stattdessen per Video zuschalten lassen. Aus diesem Anlass hat sich die Schweizer "NZZ" folgende Frage gestellt: Wie wird Selenskyj, weltweit eine der am meisten gefährdeten Personen, geschützt?

"Völkerrechtlich geschützte Personen", also Staatsoberhäupter und Regierungsmitglieder anderer Staaten sowie ranghohe Vertreter von Organisationen wie etwa der Uno, werden während ihres Aufenthalts in der Schweiz nicht von der Kantonspolizei, sondern von der Armee beschützt. Als also Selenskyj am Montag am Flughafen Zürich ankam, stand da, wie im grundsätzlichen Plan der Schweizer Armee festgehalten, ein Superpuma-Helikopter der Luftwaffe für seine Weiterreise bereit. Wird es im Vorfeld für notwendig erachtet, können weitere Mittel wie zusätzliche Hubschrauber oder Einsatzkräfte angefordert werden.

Wolodymyr Selenskyj und der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis (links) reisten mit einem Superpuma-Hubschrauber vom Flughafen Zürich weiter. EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE / POO

Wie der weitere Schutz aussieht, geben die Behörden aus polizeitaktischen Gründen nicht bekannt. Klar ist aber, dass das Weltwirtschaftsforum selbst ein Hochsicherheitsbereich ist. Der Luftraum über Davos wird für diese Zeit komplett gesperrt, Kampfjets stellen dies sicher. Bis zu 5.000 Einsatzkräfte der Armee sind mit 600 Fahrzeugen im Einsatz, zusätzlich wird der Tagungsort mit 52 Kilometern Sicherheitszaun geschützt.

Unterstützung durch die USA

Aus den USA werden Außenminister Antony Blinken und Jake Sullivan, Berater für nationale Sicherheit, anreisen und ein Sicherheitspersonal von jeweils 55 Einsatzkräften dabei haben. Vermutet wird laut "NZZ", dass diese dort dabei helfen werden, auch Selenskyj zu beschützen.

Wie bei einer Visite Selenskyjs die jeweiligen Länder den ukrainischen Präsidenten schützen, ist unterschiedlich und bleibt oft geheim. Als dieser im Frühjahr für einen Tag Rom besuchte, um den Papst und Italiens Präsidenten Sergio Mattarella zu treffen, sicherten dies laut "Corriere della Sera" mehr als 1.000 Einsatzkräfte ab – mehr als bei Staatsbesuchen aus den USA oder China.

Zwischenstopp Polen

Damals hatte Italiens Luftwaffe Selenskyj in einem Airbus nach Rom geflogen. Von wo sie ihn damals abgeholt haben und von wo er aktuell in die Schweiz flog, bleibt geheim. Vermutet wird aber, dass er mit dem Zug von der Ukraine nach Polen reiste, um vom dortigen Flughafen Rzeszów-Jasionka weiterzureisen.

In der Ukraine selbst lebt Selenskyj übrigens mit seiner Familie im Präsidentenbunker, dessen Standort natürlich ebenfalls geheim gehalten wird. Im vergangenen Jahr gab er dem heimischen TV-Sender 1+1 eine Führung durch die Räumlichkeiten:

Man sieht, Selenskyj lebt derzeit alles andere als luxuriös – aber sicher. (ksh, 16.1.2024)