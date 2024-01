NAHOST Iran greift Ziele im Irak und Syrien an

Die Iranischen Revolutionsgarden haben mit ballistischen Raketen Ziele in Syrien und im Irak angegriffen. In Syrien nahm die paramilitärische Eliteeinheit nach eigenen Angaben die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" ins Visier. In der autonomen Kurdenregion im Irak wurden laut iranischen Staatsmedien ein Stützpunkt des israelischen Geheimdiensts Mossad sowie ein Versammlungsort "antiiranischer Terrorgruppen" zerstört.