1. Neue Krawatten bei Gucci

Herbstkollektion von Gucci APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Der neue Gucci-Kreativchef Sabato De Sarno debütierte im September mit einer Frauenkollektion, die sich endgültig von Alessandro Micheles schrägen Gucci-Geeks verabschiedete. De Sarno, der zuletzt für Prada, Dolce & Gabbana und Valentino gearbeitet hat, setzte auf Minikleider, Hotpants und Hoodies, auf klare Formen statt detailverliebte Muster. Nun zog er mit den Männern nach. Eröffnet wurde die Show mit einem knöchellangen grauen Mantel und blieb dem eingeschlagenen Weg treu. Aber nicht nur das. Sechs Looks aus seiner Kollektion für Frauen spiegelte er bei den Männern und lieferte Next Level-Partnerlooks. Außerdem interessant: Krawatten à la De Sarno. Sie bestehen aus um den Hals geschlungenen Tüchern. Möglicherweise handelt es sich dabei auch um eine Fortführung des "Spaghetti-Schals": Das Modehaus Céline band weiblichen Models Spaghetti-Schals um die Hälse, auf Tiktok tauchte die schmale Strickwurst bereits 2022 auf.

2. Badehauben bei Prada

Baden gehen mit Prada. APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Gesprächsthema war nach der Prada-Show wieder einmal die aufwendige, durchdachte Set-Location. Unter dem Motto "Human Nature" waren unter einem gläsernen Fußboden Gras und Laub (inklusive Bachlauf) arrangiert, darüber Schreibtischstühle und Büro-Nischen verteilt worden. Die Kollektion? Wie gemacht für einen Auftritt im Büro, der den Kolleginnen und Kollegen in Erinnerung bleibt. Miuccia Prada und Raf Simons schlugen graue Anzüge mit grünen oder limettenfarbenen Krawatten, geflochtene Schlapfen, tomatenrote Cardigans und obenauf gestrickte Badehauben vor. Also bitte nicht wundern, wenn demnächst der Chef mit einer violetten Schwimmkappe ins Büro kommt.

3. Strumpfhosen bei JW Anderson

Bei JW Anderson ist Mann in Strumpfhosen unterwegs. IMAGO/Bestimage

Man sieht es auf den ersten Blick nicht, aber: Das Stanley-Kubrick-Psychodrama "Eyes Wide Shut" diente Jonathan Anderson als Inspiration für seine Herbstkollektion und die roten, an einigen Strickpullovern angesteckten Weihnachtssterne (mit ihnen ist die New Yorker Wohnung der Protagonisten dekoriert). Zu den Pullovern und Strickkleidern kombinierte der Designer transparente Strumpfhosen und Söckchen – wenn jemand das Spiel mit Geschlechterrollen auf spannende Weise für eine breitere Klientel aufbereitet, dann die Marke JW Anderson.

4. Brustbeutel bei Giorgio Armani

Bei Giorgio Armani tragen Männer ihr Hab und Gut vor sich her. REUTERS

Im Sommer wird Giorgio Armani, einer der letzten Modedesigner, die ohne einen Luxuskonzern im Rücken arbeiten, 90 Jahre alt. Das ist kaum zu glauben: In Mailand zeigte der Italiener wie gewohnt zwei Kollektionen. In Show Nummer zwei präsentierte Armani einen modischen Einfall, der vor einigen Jahren auftauchte – Brustbeutel aus Leder. Er wird wohl nicht alle begeistern. Es gab schließlich Zeiten, in denen es wenig Peinlicheres gab, als einen Brustbeutel um den Hals zu hängen. Er verwandelte seinen Träger schlagartig in ein hilfloses Kindergartenkind. So eng wollen wir die Sache mal nicht sehen: erst mal ausprobieren, bevor hier kritisiert wird!

5. Anzugkommando bei Dolce & Gabbana

Grau in Grau bei Dolce & Gabbana. EPA

Erinnert sich jemand an die aufgeregten Entwürfe des Modehauses Dolce & Gabbana der vergangenen Jahre? Die Männerkollektionen waren laut und bunt, die sizilianische Streetwear war wie gemacht für Social Media. Nun scheint das Thema "Quiet Luxury" auch bei Domenico Dolce und Stefano Gabbana anzukommen. Die beiden kombinieren graue Anzüge und Smokings mit Schluppenblusen und Rollkragenpullovern. Diese Entwicklung hatte sich bereits in der Frühjahrskollektion angekündigt. Ob die "grauen Herren" à la Momo wohl Jeff Bezos gefallen haben? Der Amazon-Gründer und seine Frau Lauren Sánchez machten die Mailänder Modewoche unsicher und saßen im Publikum.

6. Röcke bei Fendi

Fendi mag Röcke. APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Na gut, Männerröcke sind nicht neu, selbst König Charles trägt welche. Backstage erklärte Designerin Silvia Venturini, sie habe Herrenmode-Klassikern einen modernen Anstrich geben wollen. Übersetzt hieß das: Neben vielen weiten Hosen ließ die Kreativchefin Röcke, Skorts (eine Mischung aus Shorts und Rock) sowie Kilts über den Laufsteg im Headquarter an der Via Solari laufen. Das dürfte Männer wie Brad Pitt freuen. Wir erinnern uns: Der Hollywood-Star kreuzte vor einiger Zeit auf einem roten Teppich in Berlin in einem Leinenrock auf. Möglicherweise erwärmen sich nun auch andere Männer für jene luftigen Kleidungsstücke, die David Bowie und Jean-Paul Gaultier bereits in den 1970ern und 1980ern propagierten. (feld, 16.1.2024)