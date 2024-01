Der Australier Zacchary Bird nennt sich selbst Vegan Butcher. Der Fleischlos-Schlächter hat nun ein Kochbuch geschrieben, in dem er "veganes Fleisch" wie Seitan und Tofu selbst herstellt und verarbeitet. In "Veganes Vleisch selbst gemacht" zeigt er nicht nur in genauen Schritten, wie man die Fleischalternativen herstellt, in 80 Rezepten verarbeitet er diese auch.

Ob nun Ofenfisch aus Tofu, ganze Salami-Würste oder Lammkoteletts aus Seitan, die Gerichte sind abwechslungsreich, aber auch aufwendig, will man alles von null an zubereiten. Unter den Rezepten finden sich aber auch welche, die ganz ohne Chichi des Fleischmachens auskommen. Steaks schneidet Bird zum Beispiel aus einer reifen Wassermelone und mariniert sie in einer Lake aus Brühe, Sojasauce und Miso-Pate. Das folgende Rezept für Buffalo Wings ersetzt Fleisch durch Gemüse: Karfiol ist hier die Grundlage für die gebackenen Happen.

Optisch kaum zu unterscheiden vom Original. Emely Weaving

Rezept

Für 2 Personen

für den Buffalo-Wing-Teig

für die Buffalo-Sauce

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180°C vorheizen. Ein Backblech einfetten und mit Backpapier auslegen.

2. Den Karfiol in rund 20 gerade mundgerechte Röschen zerteilen.

3. Die Teigzutaten in einer großen Schüssel vermengen, mit 200 ml Sojamilch verquirlen und zehn Minuten ruhen lassen, bis der Teig angedickt ist. Falls nötig, etwas mehr Flüssigkeit einrühren.

4. Das Paniermehl in einer kleinen Schüssel mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Die Karfiolröschen in den Teig tunken, sodass sie rundum überzogen sind, dann im Paniermehl wenden und auf das Backblech legen. Im Backofen 20 Minuten golden rösten.

6. Nach der Hälfte der Backzeit wenden und abgefallenen Teig mit dem Löffel wieder draufgeben! Lass ihn nicht entkommen. In der Zwischenzeit die Sauce zu­bereiten. Alle Saucenzutaten in einem Topf zwei Minuten durchwärmen und verrühren.

7. Die fertigen Karfiolstücke mit der Grillzange einzeln hineintunken und ein paar Sekunden reichlich Sauce aufsaugen lassen. Nochmals auf das Backblech geben und unter einmaligem Wenden weitere 20–25 Minuten rösten. Zehn Minuten abkühlen lassen, dann mit der Buffalo-Sauce servieren.

(rec, 24.1.2024)