Seit Herbst geht Youtube härter gegen Adblocker vor, die Preise für Premium-Abos wurden erhöht. In diesem Fall lag der Fehler aber an anderer Stelle

Reuters/Ruvic

Am 15. Jänner schrieben diverse Medien – darunter auch der STANDARD –, dass Google die Verwendung von Youtube verlangsame, wenn ein Adblocker installiert ist. Demnach starten die Videos gar nicht, oder die Wiedergabe wird öfter angehalten, das Ansehen im Kino- oder Vollbildmodus funktioniert ebenfalls nicht.

Nun stellt sich heraus, dass nicht Google selbst Verursacher der Drosselung ist, sondern der Grund in einem Programmierfehler des beliebten Werbeblockers Adblock Plus liegt. Das berichtet das Tech-Fachmedium Golem.de mit Bezug auf den Gitlab-Account von Adblock Plus. Betroffen seien die Versionen Adblock 5.17 sowie Adblock Plus 3.22, die jeweils eine neue Engine enthielten.

Die Entwickler machten die Änderungen an der Engine rückgängig und aktualisierten diese. Nach einem Update des Plug-ins sollte sich die Videoplattform also wieder problemlos nutzen lassen.

Vorgehen gegen Adblocker

Seit Herbst vergangenen Jahres werden User auf Youtube darauf hingewiesen, dass sie ihren Werbeblocker abschalten oder ein Premium-Abo abschließen sollen. Nach mehreren Warnungen dieser Art wird das Abspielen weiterer Videos verhindert. Der Datenschutzaktivist Alexander Hanff sieht darin einen Verstoß gegen die DSGVO und reichte eine Beschwerde bei der irischen Datenschutzkommission ein. Fast zeitgleich mit dem Vorgehen gegen Adblocker wurden auch in Österreich die Preise für Youtube Premium erhöht. Manche User haben inzwischen umgeplant: Sie blocken die Ads nicht, sondern lassen sie über ein anderes Plugin einfach schneller abspielen. (stm, 16.1.2024)