Lutz Lischka, 1944 bis 2024. privat

Der österreichische Judosport trauert um Lutz Lischka. "Unser Lutz", wie er von Freunden und Kollegen genannt wurde, ist am Wochenende nach langer Krankheit in Wien verstorben. Lischka wäre am 30. Jänner 80 Jahre alt geworden. Sein größter sportlicher Erfolg war der fünfte Platz im Mittelgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München. Unmittelbar danach beendete der Wiener seine aktive Karriere, in der EM-Bronze 1970 in Berlin mit der österreichischen Mannschaft, ein Sieg bei den "Polish Open" (1970) und fünf Staatsmeistertitel (1967, 1969 bis 1972) für den Judoclub Manner Wien weitere Meilensteine waren.

Die Spiele 1972 waren für den damals 28-jährigen Lischka die einzigen, 1968 (Mexiko-Stadt) stand Judo nicht auf dem Olympiaprogramm, 1964 (Tokio) war Lischka noch zu jung. Doch in München trumpfte er auf, nicht ganz unglücklich, wie er später gern erzählte. "Mit dem späteren System wäre ich nicht so weit gekommen, aber damals gab es noch ein anderes System. Ich bin über die Trostrunde aufgestiegen." Eine Niederlage in Runde zwei warf ihn nicht aus dem Bewerb, am Ende entschied er den Kampf um Rang fünf gegen den Tschechen Petr Jaeckl für sich. Verloren hatte er nur gegen zwei echte Stars seiner Gewichtsklasse, den Koreaner Seung-lip Oh und den späteren japanischen Olympiasieger Shinobu Sekine.

Stationen im Journalismus

Dem Sport blieb Lischka zeit seines Lebens verbunden, schon während seiner Judokarriere hatte er als Journalist begonnen. Er schrieb, zunächst vor allem auch im Chronikteil, für "Die Presse" (1962 bis 1965) und den "Express" (1965 bis 1967), später fast ausschließlich im Sport für die "Kronen Zeitung" (1967 bis 1986), "Sport und Toto" (1986 bis 1990), die "Ganze Woche" (1990 bis 1992) und den "Kurier" (1992 bis 2000). Danach war er unter anderem Redakteur beim Bohmann-Verlag und selbstständig, und er kümmerte sich jahrelang um die Pressearbeit des heimischen Judoverbands. Als Verbandskapitän gehörte er in den späten 1970er-Jahren auch dem Trainerstab des Verbands an. Lischka gilt als einer der Entdecker von Peter Seisenbacher, er war auch einer der ersten Betreuer des späteren zweimaligen Olympiasiegers. Mit dem legendären früheren britischen Judoka und Funktionär George Kerr, einem der wenigen nichtjapanischen Träger des 10. Dan, verband Lischka eine enge Freundschaft.

Josef Langer, Generalsekretär von Sports Media Austria, durch viele Jahre in der "Krone"-Sportredaktion und die Begeisterung für Judo mit Lischka verbunden, und viele andere trauern "um einen großartigen Menschen". Langer erinnert sich an zahlreiche Runden, bei denen Lischka "mit den anderen alten Haudegen" zusammentraf. Zuletzt habe man im vergangenen Sommer beim 80er-Fest der Ehrenpräsidenten Ernst Raser und Ernst Graft "viele Geschichten aus der guten alten Zeit ausgetauscht". (Fritz Neumann, 16.1.2024)