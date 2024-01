Am 17. Mai 2023 war der Verkehr in Wien ganz besonders schlimm. Ganze 26 Minuten und 50 Sekunden brauchte ein Autofahrer, eine Autofahrerin in der Stadt für eine Strecke von zehn Kilometern. Das geht aus dem aktuellen Traffic-Index des für Navigationssysteme bekannten Unternehmens Tomtom hervor. Für diesen Index wurden nicht nur Zahlen aus Wien erhoben. Daten aus über 600 Millionen Navigationssystemen in Fahrzeugen und Smartphones in 387 Städten in 55 Ländern auf sechs Kontinenten wurden ausgewertet. Daraus wurde ein weltweites Ranking mit jenen Städten, die am heftigsten unter Staus leiden, erstellt.

Die Metropole London ist die am meisten von Stau geplagte Stadt Europas und der Welt. EPA/ANDY RAIN

Für das Rating betrachtete man die durchschnittliche Zeit, die für eine Strecke von zehn Kilometern benötigt wurde. In London lag diese im Jahr 2023 bei 37 Minuten und 20 Sekunden. Das bedeutet Platz eins in Europa und weltweit. Gefolgt im Europa-Ranking von Dublin mit 29 Minuten und 30 Sekunden vor Mailand mit 28 Minuten und 50 Sekunden. Wien (21 Minuten und 30 Sekunden für eine Strecke von zehn Kilometern) kommt im europaweiten Vergleich auf Rang 22 und weltweit auf den 48. Platz.

Rückgang und Anstieg

Die Entwicklung im Jahr 2023 bestätigt den allgemeinen Rückgang der Durchschnittsgeschwindigkeiten in den meisten Städten, heißt es vonseiten Tomtoms: Von den 387 Städten, die im Verkehrsindex analysiert wurden, blieb die Durchschnittsgeschwindigkeit in 82 unverändert, in 77 Städten war die Durchschnittsgeschwindigkeit höher (und damit die Fahrzeit kürzer) als im Vorjahr. In den übrigen 228 Städten gingen die Durchschnittsgeschwindigkeiten zurück. In London und Dublin, den beiden Städten mit der niedrigsten Durchschnittsgeschwindigkeit, stiegen die Reisezeiten für eine Zehn-Kilometer-Fahrt im Vergleich zu 2022 um eine Minute.

Der Anstieg der Benzinkosten und des Kraftstoffverbrauchs aufgrund längerer Fahrzeiten wirke sich deutlich auf das Budget der Autofahrer aus, die jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen, hält man fest. In mehr als 60 Prozent der Städte, in denen Tomtom die Kraftstoffpreise aggregiert hat, stiegen die durchschnittlichen Ausgaben für Kraftstoff zwischen 2021 und 2023 um 15 Prozent oder mehr. Dieser Anstieg des Verbrauchs hat naturgemäß direkte Auswirkungen auf die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Fahrzeug.

Die gute Nachricht: Die Reisezeit hat sich in Wien im letzten Jahr verkürzt. Die Daten deuten darauf hin, dass die durchschnittliche Fahrzeit für zehn Kilometer um 30 Sekunden gesunken ist. Immerhin. (red, 16.1.2024)

Europäische Städte mit den meisten Verzögerungen 2023. Die Minutenangaben beziehen sich auf die Fahrzeit, die man für eine Strecke von zehn Kilometern benötigt: