Billy Vavken ist seit 1.1.2024 neuer operativer Geschäftsführer der Festspiele Reichenau. Festspiele Reichenau/Osthoff

Billy Vavken ist neuer operativer Geschäftsführer der Festspiele Reichenau. Der 40-Jährige soll an der Seite der künstlerischen Leiterin Maria Happel eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung des Theaterfestivals und der Theater Reichenau GmbH einnehmen, wurde in einer Aussendung am Dienstag mitgeteilt. Vavken folgte mit Jahresbeginn auf Britta Kampert, die diese Position seit vergangenen März innegehabt hatte. Das Programm für Sommer 2024 wird am 14. Februar präsentiert.

Der Betriebswirt Vavken verfügt der Aussendung zufolge über Expertise im Kulturmanagement, unter anderem als langjähriger künstlerischer Betriebsdirektor im Theater in der Josefstadt, als Produktionsleiter am Volkstheater Wien und bei den Bad Hersfelder Festspielen in Deutschland. "Mit großer Freude starte ich in die neue Aufgabe mit dem klaren Ziel, die Tradition und Exzellenz dieser Festspiele fortzusetzen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für kulturelle Innovation und Wachstum in der Region zu erkunden", wurde Vavken zitiert. (APA, 16.1.2024)