Endlich aufhören zu überlegen, was andere von einem halten, kann erfolgreicher machen. Getty Images/iStockphoto

Nur ein Gespräch mit den Kolleginnen oder ein Kaffee mit dem Chef, und es geht schon wieder los: Wirken meine Fragen dumm? Wirke ich kompetent genug? Habe ich zu viel gelacht oder zu wenig? Halten mich alle für eine Hochstaplerin? Vor allem im Job haben viele Menschen mit diesen Gedankenspiralen zu kämpfen.

Unaufhörlich sprudeln die Fragen und Annahmen in den Kopf, was denn der Kollege von dem gemachten Vorschlag hält oder ob das Kopfschütteln der Kollegin gerade hieß: Die Wortmeldung war lächerlich. Wer sich in diesen Mustern wiedererkennt, leidet vermutlich unter "Fopo", der Fear of People's Opinions (Angst vor der Meinung anderer Menschen). So nennt der Psychologe und Leistungstrainer von Hochleistungssportlerinnen und Topmanagern, Michael Gervais, dieses Gefühl.

In seinem neuen Buch "The First Rule of Mastery: Stop worrying what other people think of you" beschreibt er genau, dass die Angst vor der Meinung anderer das eigene Potenzial massiv einschränken kann beziehungsweise eine Art irrationale, unproduktive und ungesunde Besessenheit erzeugt.

Und was sind die Konsequenzen? Lieber etwas zurückhaltender kommunizieren, denn sonst könnte die Kritik des Gegenübers zu hart ausfallen. Lieber den eigenen Standpunkt wieder vergraben, bevor das Ego unter den anderen Ansichten leiden könnte. Dann gehe Authentizität für das Gefühl von Akzeptanz verloren, im Endeffekt blieben Ziel und Zweck der Karriere auf der Strecke, und man verfolge nur noch die Träume anderer, nicht mehr die eigenen. Wir veräußern unseren Wert, unser Selbstbewusstsein, wir sehen uns nur noch durch die Brille der anderen, kritisiert Gervais.

Mehr Erfolg, mehr Meinungen

Immerhin würde keiner der bekanntesten CEOs oder besten Hochleistungssportlerinnen dort stehen, wo sie sind, sei es in Tech-Unternehmen mit den höchsten Gewinnen oder bei den Olympischen Spielen mit einer Medaille in der Hand, wenn es diesen Personen nicht egal wäre, was andere von ihnen halten. Das ist zwar einfach gesagt, Gervais erklärt es aber so: Je höher jemand die Karriereleiter hinaufklettert, desto mehr ist die Person den Meinungen anderer ausgesetzt, steht immer mehr im Rampenlicht. Dem kommt keiner aus. Aber immun gegen Fopo ist nie jemand.

Wichtig sei aber zu erkennen, dass das einzige, was sich selbst kontrollieren lässt, die eigenen Taten, Gedanken und Reaktionen seien. Und wer sich aktiv dazu entscheide, kein Gewicht der Meinung anderer über sich selbst zu geben, stehe sich letztlich selbst nicht mehr im Weg.

Manches, was Gervais in seinem Buch erklärt, wird in einigen Menschen ein "Na no na net" hervorrufen. Viele haben sich bereits mit den Auswirkungen von zu viel Konsum sozialer Medien und der Gefahr, die zu viel Wert auf Likes und Kommentare zu legen haben kann, beschäftigt. Oder dass eine geringe Selbstachtung eine Fopo triggern kann – denn so verleihe man externen Meinungen häufig zu viel Kraft. Oder: Uns zu viel mit unseren Erfolgen zu identifizieren macht uns abhängig von der Anerkennung durch andere, wir wollen das Bild aufrechterhalten.

Ansichten aushalten

Gervais empfiehlt: raus aus der Komfortzone! Denn statt die unangenehmen anderen Meinungen zu umgehen, könnte man sie einfach hinnehmen, wie sie sind. Das kann natürlich wehtun, aber man lernt sich dadurch selbst besser kennen. Ähnlich wie im Leistungssport ist es hilfreicher, den Schmerz einer unangenehmen Situation durchzuhalten, am Ende kommt das Ziel, der Gewinn. Das muss aber erst einmal trainiert werden.

Andere Tipps von Gervais können die Leserinnen und Leser wohl etwas leichter umsetzen. Sich klarzumachen, dass jede Gesprächspartnerin vermutlich genauso sehr mit sich selbst beschäftigt ist wie man selbst mit sich. Was einem durch den Kopf geht, fällt dem Gegenüber vermutlich gar nicht auf. Oder dass wir aufhören sollten, unsere Annahmen, was andere über uns denken würden, für bare Münze zu nehmen. Damit einem wirklich wurscht wird, was andere von einem halten, sollten wir also am besten bei uns selbst ansetzen und an unserem Selbstwert arbeiten. Dann sind irgendwann die Meinungen anderer nicht mehr oberste Priorität. (Melanie Raidl, 17.1.2024)