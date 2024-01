Schon jetzt kann man sich in der Gmail-App via Menüpunkt von Newslettern abmelden, nun wird dieser Prozess noch vereinfacht. STANDARD, aam

Wer versehentlich einen Newsletter abonniert hat und sich von diesem wieder abmelden möchte, der muss dafür nicht bis ans Ende der Mail scrollen und nach dem oft mikroskopisch kleinen "Abmelden"-Link suchen. So wird in der Web-Version von Goolgles Mailservice Gmail bereits jetzt ein Link oberhalb der Mail angezeigt, mit dem das Abmelden schneller und leichter gehen soll. Eine ähnliche Funktion wird nun auch schrittweise für die Android-App ausgerollt, wie Androidpolice berichtet.

Wie im Web-Browser, so wird auch in der Android-App der besagte Button direkt oberhalb der jeweiligen Mail positioniert. Wird dieser Link angetippt, so öffnet sich entweder ein Pop-up-Dialogfenster, oder der User wird auf die Website des Absenders weitergeleitet, um sich dort vom Verteiler abzumelden. Die Funktion wird schrittweise ausgerollt und ist somit noch nicht für alle User verfügbar.

Nach wie vor ist es zudem möglich, Mails über das Menü als "Spam" oder "Phishing" zu markieren. Auch können Menschen, die das Update noch nicht erhalten haben, schon jetzt Newsletter abbestellen, indem sie den Menüpunkt "Abo abbestellen" im Menü auswählen.

Alle Abos verwalten

Ein User auf dem Social Network X will außerdem eine noch versteckte Funktion namens "Manage Subscriptions" gefunden haben. Möglich ist, dass künftig unter diesem Punkt alle aktiven Newsletter zentral zusammengefasst werden. So könnte es leichter werden, sich von mehreren Newslettern gleichzeitig abzumelden. (red, 17.1.2024)