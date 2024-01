Das Franchise Real Housewives des US-Senders Bravo umspannt mittlerweile die ganze Welt: Von Beverly Hills über New York bis nach Dubai und Sydney wird jeweils eine Gruppe von Frauen in ihrem Alltag begleitet. Hausfrau ist dabei ein Understatement. Es handelt sich um Frauen aus der High Society, Millionärinnen und Geschäftsfrauen.

Und die wissen, was sie tun: Sie streiten, sie werfen mit Gläsern, sie sorgen für Drama und richtig gutes Fernsehen. Hierzulande am bekanntesten sind die Housewives aus Beverly Hills, auch weil sich dort so berühmte Namen wie Schauspielerin Denise Richards die Klinke in die Hand geben.

Coming Next on The Real Housewives of Salt Lake City Season 4 | Midseason Sneak Peek | Bravo

Bravo

Dabei sollte einer ganz anderen Hausfrauensippe Ruhm und Ehre zuteilwerden. In Salt Lake City, Utah, im Epizentrum des Mormonentums, feiern und fetzen sich Jen, Meredith, Lisa, Whitney, Mary und Heather seit mittlerweile vier Staffeln, zu sehen auf Amazon Prime und Hayu. Wie in anderen Ablegern streitet man, wer zur Party eingeladen wurde und wer nicht. Dann wiederum wird Jen wegen einer Betrugsmaschinerie vor laufenden Kameras vom Swat-Team gejagt und wenig später zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

Es geht um den Struggle, Anhängerin der Mormonenkirche zu sein. Im nächsten Atemzug thematisiert man Mary, eine Priesterin, die mit ihrem Stiefgroßvater verheiratet ist (!) und eine christliche Sektenführerin sein soll (!!).

Diskutiert werden rassistische und homophobe Äußerungen, und dann wieder, dass eine Hausfrau in Staffel vier, so kommt heraus, die Kolleginnen jahrelang mit einem Tratsch-Instagram-Account getrollt und deren Geheimnisse online verbreitet hat. Und das alles wurde gefilmt. Danke, ihr allerbestesten Hausfrauen! (Kevin Recher, 17.1.2024)