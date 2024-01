Was wäre, wenn es ORF.at nicht gäbe? Der ORF gab dazu Studie in Auftrag. Martin Thür hilft Andreas Schieder beim Wahlziel auf die Sprünge.

Die besten Serien der Welt (jedenfalls laut Emmy Awards) und eine Serienikone, die viele dieser Produktionen erst ermöglichte - das gibt's im Etat-Überblick der Mediennews für Dienstag:

Beste Schauspielerin, bester Schauspieler in einer Drama-Serie: Sarah Snook und Kieran Culkin mit ihren Emmys. AFP / Robyn Beck

"Succession", "The Bear" und "Beef" Die Mediensatire "Succession" ist der große Gewinner bei den Emmy Awards in Los Angeles. Auch "The Bear" und "Beef" holen Hauptpreise - mehr über die wichtigsten Fernsehpreise der Welt.

"Sopranos", eine Serie für die Ewigkeit Serienschöpfer David Chase schuf ein Universum, das eine neue Ära des Erzählens einläuten sollte. Die schrägen Mafiosi machten es zu einem Meisterwerk, schreibt Oliver Mark.

Was wäre, wenn es ORF.at nicht gäbe? Der ORF gab dazu ein Gutachten in Auftrag - das wenig Benefit für Bezahlangebote in einer so drastischen Maßnahme sieht. der Zeitungsverband VÖZ wundert sich über Einsatz von Gebührengeld für eine "hypothetische Untersuchung".

Einen Youtube-Kanal für die "ZiB" bereitet ORF-Chefredakteur Sebastian Prokop vor. Was noch auf der Agenda des für Breaking News zuständigen Redaktionschefs steht, sagt die Etat-Serie Medienmenschen 2024.

Digitalumsätze bei "Bild"-Zeitung gleichen Rückgänge bei Print aus Springers Boulevardblatt steigerte digitale Abos im vorigen Jahr um rund elf Prozent auf 724.000

"Erster werden" bei EU-Wahl Martin Thür hilft Andreas Schieder (SPÖ) beim Wahlziel nach. Das TV-Tagebuch von Astrid Ebenführer zur ersten "ZiB 2"-Runde mit Spitzenkandidaten zur EU-Wahl. Dienstagabend geht es mit Reinhold Lopatka (ÖVP) weiter, danach kommt Harald Vilimsky (FPÖ).

Adele Neuhauser, Michaela Rosen, Michou Friesz, Brigitte Kren, Susi Stach und Konstanze Breitebner werben: Ein Drehbuchwettbewerb will "reife Frauenfiguren" in der Technik pushen. "Heldinnen in Serie" sucht weibliche Hauptfigur über 55 Jahren in einem naturwissenschaftlichen oder IT-Beruf - eine Aktion im Auftrag des Wirtschaftsministeriums.

Switchlist "Leningrad", "Rio Bravo" und "Report": TV-Tipps für Dienstag

Schönen Abend!