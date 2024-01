Radiotipps für Mittwoch

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Stoffwechselmythen im Faktencheck Hinter der Gewichtszunahme steckt nur manchmal ein Problem mit dem Metabolismus. Bis 19.30, Ö1

17.30 MUSIK

Spielräume: Alte ukrainische Lieder, in die Gegenwart gebeamt Das Album Kupala der ukrainisch-deutschen Musikerin und Sängerin Ganna, die am 17. 1. in Kufstein und am 18. 1. in St. Pölten auftritt. Bis 17.55, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: Hallstatt – Metropole der Eisenzeit Ein Gespräch mit Hans Reschreiter über 7000 Jahre Siedlungsgeschichte im Salzkammergut. Bis 21.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 17.1.2024)