Die Räumlichkeiten der Akademie der bildenden Künste Wien können zwischen Donnerstag und Sonntag besucht werden. eSeL Lorenz Seidler

Am Wochenende wird es wieder bunt in der Stadt: Die Akademie der bildenden Künste Wien öffnet am Donnerstag ihre Pforten für den jährlichen Rundgang. Bei freiem Eintritt gibt es bis Sonntag Ausstellungen und Performances zu sehen, Diskussionsrunden, Vorträge und Einblicke in Forschungsprojekte sollen die theoretische Arbeit der Studierenden und Lehrenden näherbringen. Und weil das Feiern jedes Jahr fester Bestandteil des Programms ist, stehen auch Konzerte und Partys im Terminkalender.

Los geht es am Donnerstag, 18. Jänner, um 17 Uhr mit der Eröffnung im Hauptgebäude am Schillerplatz, im Atelierhaus in der Lehárgasse finden zur selben Zeit Performances aus dem Fachbereich Bühnengestaltung statt – etwa so brenn’ auch ich von Emil Borgeest, der den Theaterscheinwerfer vom Bühnenrand ins Zentrum rückt. Im Soundlabor spielen am Eröffnungsabend bei Better late than sorry Liveacts von 19 Uhr bis Mitternacht.

Im Ausstellungsraum der Akademie, dem Exhibit Eschenbachgasse, präsentieren Studierende aus verschiedenen Fachbereichen ihre Diplomprojekte, im Stiegenhaus des Hauptgebäudes zeigt der Künstler Paul Prothesis mit Not Wheelchair Accessible eine ergreifende Dauerperformance.

Drucktechnik und Vodka

Höhepunkte im Programm sind außerdem We love Riso in der offenen Druckwerkstatt am Freitag, 19. Jänner, wo Besucher die Drucktechnik der Risografie kennenlernen können, oder der alljährliche Vodka-Brunch am Sonntag, 21. Jänner. Ein Besuch lohnt sich auch in den historischen Bildhauereiateliers in der Kurzbauergasse, die nur zwei Mal im Jahr öffentlich zugänglich sind.

Parallel zum Rundgang findet noch bis Freitag die jährliche Akademie-Auktion statt. Zum 10. Mal werden im Rahmen einer Kooperation mit dem Dorotheum Werke von aufstrebenden und etablierten Künstlern online versteigert, der Erlös kommt Studierenden in prekären Situationen sowie Wohltätigkeitsfonds zugute. (Caroline Schluge, 16.1.2024)