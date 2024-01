Die Signa ist ein Trümmerfeld. Der Aufsichtsratschef von Prime und Development, Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, hat aber zum Glück ein "reines Gewissen", weil der Aufsichtsrat alles tat, "was wir tun sollten und konnten", wie er Ö1 verriet. Die Verantwortung trage René Benko für die zunächst gute Entwicklung "und in gleichem Ausmaß dafür, dass es jetzt nach unten gegangen ist. Das ist unternehmerisches Risiko."

Hat in der Causa Benko ein "reines Gewissen": Alfred Gusenbauer. imago images/SEPA.Media/Martin Juen

Im Herbst war die Krise längst da, doch die Signa-Aufsichtsratsmitglieder waren bester Dinge. Hier Zitate aus den damals im ORF gezeigten zwei Staffeln "Der talentierte Herr Benko". Gusenbauer: "Die Signa ist glücklicherweise in einer Situation, wo wir gut aufgestellt sind und dadurch auch diese herausfordernden Zeiten gut bestehen werden." Aufsichtsrätin Susanne Riess-Hahn: "Benko ist ein vorsichtiger und risikobewusster Finanzmanager." Signa sei eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte, aber "wie immer in Österreich" würden die "hier meistens nicht so sehr beklatscht, aber vielmehr hinterfragt und beneidet".

Und was sagte die Wüstenrot-Chefin, Signa-Kontrollorin und Ex-Beirätin zur weithin kritisierten Signa-Struktur mit hunderten Gesellschaften? "Es gibt einen Immobilienbereich, es gibt einen Retailbereich und es gibt eine Dachholding. Also: Was daran kompliziert sein soll, müssen Sie mir wirklich erklären." Kurzum: "Um dieses Unternehmen müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen." Fürwahr. (Renate Graber, 16.1.2024)