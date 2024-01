Ein gefrorener Steg am Neusiedlersee. APA/ROBERT JAEGER

Rust - Am Neusiedler See wird seit Montagabend nach einem vermissten Eisläufer gesucht. Ein 55-jähriger Niederösterreicher, der am Nachmittag nach Rust gefahren war, um am See eiszulaufen, ist seither nicht nach Hause zurückgekehrt, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag auf APA-Anfrage Medienberichte. Die eingeleitete Suchaktion war bisher erfolglos.

Polizei und Feuerwehr waren am Dienstag mit einem Hubschrauber und Drohnen im Einsatz. Die Suche war über Nacht zwischenzeitlich unterbrochen und am Dienstagmorgen fortgesetzt worden. Der Neusiedler See ist derzeit zwar zugefroren, zum Eislaufen aber nicht offiziell freigegeben, weil die Eisschicht stellenweise zu dünn ist. (APA, 16.1.2024)