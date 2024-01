"Unverzichtbar" seien die Zivildiener etwa für das Gesundheitssystem, heißt es, aber an der prekären Lage ändert sich dennoch nichts, schreibt der Zivildiener Mati Randow in seinem Gastkommentar.

Für Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) ist der Zivildienst "ein Headhunter im Sozialbereich". Viele Zivildiener bleiben den Einrichtungen, etwa dem Rettungswesen oder der Sozial- und Behindertenhilfe, lange verbunden. Foto: APA / Georg Hochmuth / Picturedesk

Im Jahr 1974 wurde unter Bruno Kreisky der Zivildienst im Nationalrat als Alternative zum Präsenzdienst beschlossen. Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, damals Wehrpflichtige sind inzwischen in Pension, und man könnte meinen, der Zivildienst hätte sich in dieser Zeit zu einer modernen, akzeptierten Institution entwickelt. Das Gegenteil ist der Fall. Heute ist der Zivildienst vor allem etwas, wo man "nun mal durch" muss.

Das beginnt schon bei der Stellung, wo die militärische "Tauglichkeit" überprüft, die Möglichkeit des Zivildiensts hingegen höchstens am Rande erwähnt, geschweige denn aktiv darüber informiert wird. Danach der Zuweisungsprozess, bei dem man sich als Zivildienstpflichtiger zwar eine bestimmte Einsatzstelle wünschen kann, letztlich aber die staatliche Zivildienstserviceagentur entscheidet, wo man landet. Und auch im Zivildienst selbst angekommen, wird die Lage nicht sicherer. Der Arbeitsalltag unterscheidet sich je nach Einsatzstelle stark. Ja, manche Stellen bieten viele Erfahrungen, abwechslungsreiche Tätigkeiten und Karrieremöglichkeiten. Aber es gibt auch solche, wo Zivildiener wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Sie werden überanstrengt, nicht respektiert und mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und Überstunden konfrontiert. Ermöglicht wird diese Einsatzstellenlotterie durch arbeitsrechtliche Standards, die im Jahr 2024 nichts mehr verloren haben.

Gesetzliche Geringschätzung

So erlaubt das Zivildienstgesetz etwa regulär bis zu zehn und mit Überstunden bis zu 15 Stunden Arbeit pro Tag, 60 pro Woche. Es legt fest, dass 36 Stunden Ruhezeit pro Woche genügen, am Samstag bis 18 Uhr arbeiten und am Montag um sechs Uhr wieder anfangen, also in Ordnung ist. Und es gesteht Zivildienern in neun Monaten Dienstzeit insgesamt nur zwei Wochen Urlaub zu. Dazu kommt eine eklatante Unterbezahlung: Die Grundvergütung von 585,10 Euro drückt Zivildiener weit unter die Armutsgrenze, ein finanziell unabhängiges Leben wird verunmöglicht. Die Liste gesetzlicher Geringschätzung ließe sich noch lange fortführen – mit jedem zweiten Paragrafen im Zivildienstgesetz kommt eine weitere dazu. Dass sich seit Jahren keine Zivildiener gegen diese Zustände wehren, lässt sich damit erklären, dass im Gesetz schlicht keine zentrale Interessenvertretung vorgesehen ist.

Dem gegenüber steht eine Politik, die diese Missstände kollektiv schon viel zu lange ausblendet, die von leeren Phrasen lebt. Sie redet von Zivildienern als "tragende Säule" in vielen Bereichen, statt sich zu fragen: Wie konnte es dazu kommen, dass etwa das Sozialwesen oder die Geflüchtetenhilfe von jungen Männern ohne Erfahrung getragen werden müssen? Sie bezeichnet Zivildiener als "unverzichtbar" für das Gesundheitssystem, statt sich zu fragen: Was ist das für ein System, das auf der Ausbeutung tausender junger Männer in erzwungenen Dienstverhältnissen aufbaut? Sie proklamiert, Zivildiener seien "gar nicht mehr wegzudenken", statt sich zu fragen: Wieso ist es für uns heute so schwer, uns eine funktionierende Gesellschaft ohne diese Art des Zivildiensts vorzustellen? Eine weitsichtige Politik würde sich diesen Fragen stellen.

Grundsatzfragen klären

Sie müsste nicht nur, wie im aktuellen Regierungsprogramm, von einer "Attraktivierung" des Zivildiensts schreiben, sondern sie auch durchführen. Sie müsste die vielfältigen Ungerechtigkeiten für Zivildiener beseitigen und durch Regelungen ersetzen, die ins 21. Jahrhundert passen: rechtliche Absicherung, faire Bezahlung, angemessene Möglichkeiten zur Erholung, gesetzlich verankerte Vertretungen und vieles mehr. Auch Grundsatzfragen, denen seit jeher aus dem Weg gegangen wird – sei es die Dauer des Zivildiensts (die 1974 im Übrigen ein Monat kürzer war als heute) oder die Wehrpflicht an sich – müsste sie angehen.

"Statt uns in dieser prägenden Zeit zur Seite zu stehen, nimmt sich der Staat genau jetzt aus der Verantwortung."

Eine solche Politik bräuchten wir heute mehr denn je. Denn die vielleicht wichtigste Frage wurde noch nicht gestellt: Was macht dieses Wehrpflichtsystem eigentlich mit jungen Menschen? Mit der Volljährigkeit wartet auf uns eine Umbruchstelle, ein Meer an neuen Problemen und Entscheidungen. Fast alles, was man tut, tut man zum ersten Mal, und jede Entscheidung kann langfristige Auswirkungen haben. Statt uns in dieser prägenden Zeit zur Seite zu stehen, nimmt sich der Staat genau jetzt aus der Verantwortung. Er hofft, dass wir es da schon irgendwie durchschaffen, und vergisst, seinen Teil dazu beizutragen. Er lässt die Probleme im System unkorrigiert und begreift nicht, dass er noch einen Auftrag zu erfüllen hat.

Er löst damit etwas aus: Als jüngstes Mitglied der Gesellschaft fühlt man sich nicht aufgenommen, sondern isoliert. Man kann jungen Menschen nicht demokratische Rechte und Vertretungen verwehren und sich dann wundern, wenn ihr Vertrauen in die Demokratie sinkt. Man kann sie nicht in eine negative erste Arbeitserfahrung zwingen und sich danach eine hohe Arbeitsmoral erhoffen. Man kann sie nicht mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens allein lassen und dann ihre Beteiligung an der Gesellschaft einfordern. Will der Staat also seinen Auftrag erfüllen, muss er als ersten Schritt eine Grundsatzreform des Zivildiensts ausarbeiten. Dann hätten wir Grund zum Feiern. (Mati Randow, 17.1.2024)