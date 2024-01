Die Oberösterreicherin vertritt heuer Österreich beim 68. Eurovision Song Contest in Schweden

Die 29-jährige Sängerin Kaleen (Marie-Sophie Kreissl) vertritt Österreich beim Eurovision Song Contest. APA/TOBIAS STEINMAURER

Im jährlichen musikalischen Glücksritterspiel mit Namen Eurovision Song Contest schickt Österreich heuer Kaleen aus. Die 29-jährige Oberösterreicherin ist eine Newcomerin – eine Umschreibung dafür, dass sie bisher in der Musiklandschaft noch nicht auffällig geworden ist. Tatsächlich hat sie aber vergangenen Herbst ihr Debütalbum Stripped Feelings veröffentlicht. Ein Werk im Zeichen zeitgenössischer Discomusik, wie sie jemand wie Kylie Minogue oberligenhaft betreibt.

Die Homepage der Musikerin ist bildreich, aber eher informationsarm gestaltet: Sie hat mit Wifi Records ein eigenes Label gegründet, der Song Contest wird gewissermaßen ihr großer erster Auftritt. Sie hat sich autodidaktisch beigebracht, wie man produziert, ihre erste so entstandene Single erschien im September 2021.

Kaleen heißt bürgerlich Marie-Sophie Kreissl, wurde 1994 in Wels geboren und ist in Ried im Traunkreis aufgewachsen. Musikalisch vorbelastet ist sie durch ihre Großmutter: Die Oma ist Hanneliese Kreißl-Wurth, die als Komponistin, Texterin und Produzentin für hunderte Titel im Schlager- und im volkstümlichen Fach bekannt ist. Aus ihrer Feder stammen Lieder wie Steirermen san very good, mit dem das Stoakogler Trio 1992 einen Hit hatte. Dementsprechend weit gefächert ist der Geschmack von Kaleen heute. Im Gespräch erzählt sie von einer frühen Begeisterung für Britney Spears und dass ihre Spotify-Sammlung heute von Beyoncé bis Oldies und Balladen alles umfasse – selbst Schlager.

Menschen zusammenbringen

Zur Musik kam sie über den Tanz. Schon mit zwei Jahren begann sie mit Ballett, ihren ersten Staatsmeistertitel ertanzte sie mit sieben, es folgten über hundert Staats- und Europameistertitel und fünf Weltmeistertitel. Seit 2020 arbeitet sie als Choreografin und Stagecoach für ORF-Formate wie Starmania.

Nach ihrer ESC-Nominierung wurde bekannt, dass Kaleen die Tochter des als "Reichsbürger" bekannten Johannes Kreissl ist. Darauf angesprochen sagt sie, sie habe kaum Kontakt zu ihrem Vater und distanziere sich von den Inhalten, die Reichsbürger vertreten.

Für Kaleen ist der Song Contest eine unpolitische Veranstaltung, die dazu da ist, Menschen zusammenzubringen und ihnen eine schöne Zeit zu bescheren. Angst vor einem unrühmlichen Scheitern habe sie nicht; das wäre die falsche Einstellung, um am Song Contest teilzunehmen. (Karl Fluch, 16.1.2024)