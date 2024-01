Ob eine Psychotherapie zu den erhofften Verbesserungen führt, kann durch ein eigens entwickeltes Evaluationssystem klar nachvollziehbar aufgezeigt werden. IMAGO/ingimage

Ob Burn-out, Ängste, privater Schicksalsschlag oder Beziehungsprobleme: Viele Menschen suchen in solchen Situationen Hilfe in Form einer Psychotherapie. Deren Fortschritte lassen sich mit dem Synergetischen Navigationssystem (SNS) darstellen. Das Evaluationssystem erlaubt, den Verlauf therapeutischer Prozesse systemisch zu modellieren und zu verstehen. Klientinnen und Klienten können dadurch Veränderungen im eigenen Erleben erfassen. Entwickelt wurde SNS von Günter Schiepek, Leiter des Instituts für Synergetik und Psychotherapieforschung an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg.

STANDARD: Waren Sie selbst schon einmal in Therapie, und hat sie gewirkt?

Schiepek: Ich war noch nie selbst in Therapie. Insofern weiß ich auch nicht, ob sie gewirkt hätte. Ich würde aber annehmen, dass sie gewirkt hätte, denn das sehe ich tausendfach in meinem Umfeld.

STANDARD: Wie funktioniert das von Ihnen entwickelte Synergetische Navigationssystem?

Schiepek: Im Wesentlichen beruht das SNS auf Selbsteinschätzungen. Es geht auch über Fremdeinschätzungen, zum Beispiel in der Paartherapie schätzen sich beide Partner gegenseitig ein. Die bewährte Routine ist einmal am Tag. Am Abend bewerten die Patienten auf einer App mittels eines Fragebogens ihren abgelaufenen Tag, ihr Erleben, Handeln, vor allem aber ihre Emotionen, Therapiebeziehung, Veränderungsmotivation, Problembelastung und so weiter. Da gibt es ein ganzes Spektrum an Fragen in einem Therapieprozessbogen, den wir entwickelt haben und der jetzt international Standardisiert und normiert publiziert wurde.

STANDARD: Welchen Vorteil hat das?

Schiepek: Die Daten können jederzeit abgerufen werden. Therapeutin und Patient können bis zum gestrigen Tag sehen, wie der Prozess verlaufen ist. Das wird in Kurven dargestellt, und diese kann man auch weiter analysieren. Da sieht man Veränderungen von Prozessmustern. Das kann man sich vorstellen wie in einem Film, eine Matrix, wo die Korrelationen in Farbe dargestellt werden.

STANDARD: Besteht bei SNS die Gefahr, dass Patientinnen mehr als Datenträger verstanden werden und nicht als Menschen mit individuellen Geschichten und Problemen?

Schiepek: Im Gegenteil: Man kann solche Fragebögen auch individuell und mit den Patientinnen gemeinsam erstellen. Das entsteht aus einer Fallkonzeption. Da erarbeiten wir praktisch die ganzen psychologischen Aspekte, die in der Problematik und Lebenssituation der Patientinnen eine Rolle spielen. Das veranschaulichen wir dann so, dass man die Wechselwirkung zwischen Variablen als Pfeile sieht. Diese Variablen übersetzt man dann in Fragen. Das SNS hat auch einen Frageneditor, und damit hat der Patient seinen eigenen Fragebogen. Damit ist die Therapie sehr personalisiert. Das heißt, man behandelt dann nicht die Depression oder Zwangsstörung, sondern man ist nah am individuellen Patienten mit seinen persönlichen Problemen, Zielen und Wünschen. Das therapeutische Vorgehen kann dann sehr maßgeschneidert auf den Patienten und seinen konkreten Verlauf angepasst werden.

Günter Schiepek lehrt und forscht in Salzburg. PMU

STANDARD: Sie schreiben, dass SNS generiertes Feedback Veränderungen nicht nur anzeigt, sondern auch erzeugt. Was meinen Sie damit?

Schiepek: Wir haben das Schlagwort "Messung ist Intervention". Die täglichen Selbsteinschätzungen sind ein Prozess der Selbstreflexion. Ich schaue, wie es mir gegangen ist, welche Emotionen oder Probleme ich habe und wie ich auf diese oder jene Situation reagiert habe. So erkennt man sich selbst und seine Emotionen besser. In vielen Fällen von psychischen Erkrankungen ist ein großes Problem, dass die Patientinnen nicht verstehen, was los ist. Bei einer Fallkonzeption und der nachherigen kontinuierlichen Selbstreflexion lernen die Patientinnen viel über sich selbst. Das wirkt tatsächlich therapeutisch.

STANDARD: Zahlreiche Studien zeigen, dass Psychotherapie sehr gut wirkt. Wozu braucht es das SNS in der Wirksamkeitsforschung?

Schiepek: In einer herkömmlichen Therapie sehen Patientinnen eigene Fortschritte nicht so ganz. Mit den Kurven des SNS haben sie diese quasi schwarz auf weiß. Auch wird das SNS idealerweise flächendeckend und dauerhaft eingesetzt. Das ist noch nicht so umfassend der Fall, wie wir das gerne hätten. In 15 bis 20 Kliniken und vielleicht 80 Praxen wird es dauerhaft eingesetzt, Tendenz steigend. Da haben wir eine ganz andere Datenbasis für die Beurteilung von Psychotherapie-Effekten.

STANDARD: Wie werden diese eruiert?

Schiepek: Die Erfolgserfassung in der Psychotherapie erfolgt üblicherweise über den Vergleich von Eingangs- und Ausgangswerten, Klinikaufenthaltsbeginn und -ende. Das hat starke Begrenzungen, weil man eine Einschätzung abgibt, abhängig von der momentanen Stimmungslage. Wir haben hier eine "memory bias", eine Gedächtnisverzerrung. Die momentane Situation verzerrt die Erinnerung, während diese täglichen Einschätzungen beim SNS sehr viel näher und unmittelbarer am eben Erlebten sind. Des Weiteren sind psychologische Erkrankungen und deren Heilung sehr dynamisch und lassen sich deshalb auch viel besser in Prozessmustern und Kurven darstellen als in Einmalmessungen. Die Ergebnisse kommen bereits während der Therapie, das heißt, man kann damit den Verlauf noch korrigieren und gestalten. Praxis und Forschung gehen beim SNS aufs Engste miteinander. Wir sagen immer: Praxis ist Forschung, und Forschung ist Praxis. Unser Labor ist die Praxis, und die Daten kommen aus der realen Lebenswelt der Klienten. Die haben Handy und App immer dabei und machen ihre Dateneingabe dort, wo sie gerade sind.

STANDARD: Die vierte Generation des SNS ist gerade in Entwicklung und soll KI enthalten. Welche Verbesserungen kann KI erzielen?

Schiepek: In Zukunft kann KI dabei helfen, die Daten und Tagebucheinträge aufeinander zu beziehen. Das sind ja komplexe Daten mit 30 bis 40 Zeitreihen parallel pro Patienten. Da ist es durchaus hilfreich, Ideen zu bekommen, bezüglich nächster therapeutischer Schritte oder Interventionen. Wir wollen die Therapeuten natürlich nicht bevormunden, im Gegenteil: Die Freiheit der Therapie ist ganz wichtig. Aber ein paar Anregungen und perspektivische Hilfen könnte KI leisten. KI ist gut in der Mustererkennung. Und die ist für das SNS zentral. (Luca Gasser, 18.1.2024)