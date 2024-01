Die Schattenseiten von Kunststoff zeigen sich auch in ganz kleinem Maßstab, etwa durch das in der Umwelt nahezu omnipräsente Mikroplastik. IMAGO/Pond5 Images

Mikroplastik gehört zu den besonders unangenehmen Zivilisationsproblemen. Es ist die Schattenseite einer im Grunde innovativen und in vielen Bereichen unverzichtbaren Werkstoffklasse. Die chemische Reaktionsträgheit von Kunststoffen sorgt nämlich dafür, dass diese biologisch so gut wie nicht abbaubar sind.

Einmal in die Umwelt gelangt, können sie dort hunderte Jahre verbleiben und sich weltweit verbreiten – bis hinein in die Nahrungskette. Plastikpartikel wurden bereits im Meer, in der Luft, in der Erde, im Grundwasser, im antarktischen Schnee und sogar im menschlichen Blut und Darm nachgewiesen. An der Fachhochschule Technikum Wien arbeitet ein von der Stadt Wien gefördertes Kompetenzteam seit 2021 am Aufbau von Mikroplastik-Know-how für Forschung und Lehre.

Steigender Bedarf

Eine wesentliche Aufgabe des Anfang 2024 auslaufenden Projekts war es, Wissen über Mikroplastik stärker in die FH-Ausbildung einzubinden, speziell in den Masterstudiengang Ökotoxikologie und Umweltmanagement. Zudem wurde der neue Bachelorstudiengang Nachhaltige Umwelt- und Bioprozesstechnik kreiert, der im Herbst 2024 starten wird.

"Es besteht ein großer Bedarf an Expertinnen und Experten in diesen Bereichen, und er wird künftig noch weiter steigen", sagt Elisabeth Simböck, die Leiterin des dreiköpfigen Kompetenzteams. "Das Wichtigste für die Studierenden ist es, dass sie die Tools kennenlernen, die sie später in ihrem Berufsleben brauchen werden."

Hormonähnliche Wirkung

Zu solchen Tools zählen insbesondere zuverlässige Tests zum Nachweis von Kunststoffpartikeln. Der zweite Schwerpunkt des Kompetenzteams widmet sich deshalb dem Aufbau von Standardisierten Testsystemen. Getestet wird in den hauseigenen Labors unter anderem an Zellkulturen, Algen oder kleinen Tieren. Dadurch erhält man Einblicke entlang verschiedener Positionen in der Nahrungskette.

"Die Auswirkungen von Mikroplastik sind auf Bakterium, Mensch, Fisch oder Weichtier jeweils ganz anders", sagt Simböck. So wurde an manchen Tierarten beobachtet, dass endokrine Disruptoren, die oft in Kosmetikindustrieprodukten stecken und die Hormonaktivität beeinflussen können, durch einen Anstieg der Östrogenkonzentration im Individuum zu einer Feminisierung der Population führen.

Aussterben der Testtiere

Eine Folge ist ein Rückgang der Reproduktionsrate bis hin zum Aussterben. Endokrine Disruptoren stecken oft in Form von Additiven in Kunststoffen. Bei unsachgemäßer Entsorgung gelangen sie in die Umwelt und letztlich in die Nahrungskette. Ein typischer Test ist jener auf chronische oder akute Toxizität von Stoffen. Dazu ist etwa der Daphnien-Test etabliert. Die zu den Krebstieren zählenden Daphnien, auch Wasserflöhe genannt, dienen als Testorganismen, um das Vorhandensein giftiger Stoffe in einem Medium zu prüfen.

Bei einem anderen Test wiederum beobachtet man die Entwicklung von Larven des Zebrafisches. Sind diese schädlichen Stoffen ausgesetzt, zeigt sich das anhand einer verzögerten oder gestörten embryonalen Entwicklung, etwa von Augen, Gehirn, Herz oder Wirbelsäule. Auch Weichtiere wie Schnecken oder Regenwürmer kommen als Testorganismen zum Einsatz.

Enttäuschende Ökoversion

Diese und weitere Verfahren wurden im Rahmen des dreijährigen Projekts etabliert und sind nun Teil einer umfassenden Testbatterie am Technikum. "Wir können diese Tests jetzt unseren Firmenpartnern anbieten, die ihre Produkte bei uns prüfen lassen wollen", sagt Simböck. Die Tests kommen aber auch in den Forschungspraktika der Studierenden zum Einsatz. Teilweise mit überraschenden Resultaten.

In einem studentischen Projekt konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass ein Fahrradreifen auf Basis des nachwachsenden Rohstoffes Löwenzahn hinsichtlich Toxizität und biologischer Abbaubarkeit keinen nennenswerten Vorteil gegenüber einem klassischen Reifen aus Kautschuk aufweist.

Das ist vor allem deshalb relevant, weil rund ein Drittel des globalen Mikroplastiks in der Umwelt von Reifenabrieb stammt. Ein ähnlich ernüchterndes Ergebnis zeigte der Vergleich von herkömmlichen Frischhaltefolien mit Ökofolien. Die im Test nachweisbaren Mineralölrückstände waren bei beiden Produkten praktisch gleich hoch.

Kreislauforientiertes Denken

Zudem fanden sich auch in der Ökovariante des Produkts Substanzen, die eine endokrine Wirkung entfalten können. "Man muss aufpassen", warnt Projektleiterin Simböck. "Biobasierte Kunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe sind nicht automatisch biologisch abbaubar. Es kommt darauf an, wie sie verarbeitet werden."

Mittels entsprechender Zusätze können diese Alternativen genauso stabil und damit schwer abbaubar gemacht werden, wie herkömmliche Kunststoffprodukte. Dennoch ist die Substitution herkömmlicher Stoffe durch nachhaltige Alternativen ein Schritt in die richtige Richtung, betont Simböck. "Es ist wichtig, kreislauforientiert und nachhaltig zu denken", unterstreicht die Forscherin. "Es wird schon viel in diese Richtung gemacht." (Raimund Lang, 29.1.2024)