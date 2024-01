George Cresswell widmet sich der Enträtselung kindlicher Tumoren. Lukas Lack

Wenn sich Körperzellen unkontrolliert teilen, können sie eine bösartige Geschwulst – einen Tumor – bilden, und es entsteht eine von hunderten Krankheiten, die als Krebs bekannt sind. In ihrem Überlebenskampf ändern Tumoren ständig ihre genetische Zusammensetzung – selbst in verschiedenen Bereichen ein und desselben Tumors finden sich zelluläre und molekulare Unterschiede.

Diesen vielfach noch immer rätselhaften und obskuren genetischen Vorgängen im Inneren von krankhaft veränderten Zellen möchte George Cresswell als neuer Principal Investigator der St.-Anna-Kinderkrebsforschung in Wien auf den Grund gehen: "Eines meiner zentralen Forschungsinteressen ist es, Krebsgenome zu studieren", erklärt der Forscher.

Wandelbares Krebsgenom

Dabei beschäftigt Cresswell speziell, wie sich Chromosomen durch Mutationen verändern – was die Anzahl ihrer Kopien betrifft oder wie Teile davon entfernt oder dupliziert werden. Diese Prozesse im Erbgut spielen bei Kinderkrebsarten eine wichtige Rolle, wo äußere Einwirkungen – auch Mutagene genannt – weitaus seltener als bei Erwachsenen zum Tragen kommen.

Durch die Wandelbarkeit des Krebsgenoms entwickeln sich auch die Tumorzellen unterschiedlich. "Das heißt, einige Zellen sind fitter als andere – im klinischen Kontext mit Krebs also aggressiver. Und das ist ein fortlaufender Prozess, der in Milliarden Zellen innerhalb eines Tumors geschieht", sagt der Wissenschafter der St.-Anna-Kinderkrebsforschung. Klingt kompliziert, ist es auch. Hinzu kommt außerdem, dass die Tumorevolution in jedem Patienten und jeder Patientin einzigartig abläuft.

Trotz dieser Umstände scheint es in den mannigfaltigen genetischen Veränderungen Gemeinsamkeiten zu geben, die sich durch Genomsequenzierungen offenbaren. "Mutationen zu finden ist üblicherweise einer der ersten Schritte", erklärt Cresswell die Herkulesaufgabe, die es zu bewältigen gilt.

Stammbaum des Tumors

Dabei geht es darum, die drei Milliarden Basenpaare des menschlichen Genoms zu durchforsten und darin vielleicht nur vereinzelte Abweichungen zum Referenzgenom – eine Art Vergleichs-Standard für das menschliche Genom – aufzuspüren.

Um eine Struktur in diesen Datenhaufen zu bringen, braucht es die Bioinformatik und ihre Algorithmen. Die Kunst besteht einerseits in deren Programmierung, aber andererseits auch darin, sie in der richtigen Reihenfolge zu arrangieren. Auf diese Weise werden etwa phylogenetische Bäume erstellt, die Rückschlüsse auf die Tumorevolution zulassen. Dadurch bekomme man "eine Idee davon, was die frühen und die erst kürzlich stattgefundenen Ereignisse in der Krebsentwicklung sind".

So hofft der Forscher, wie mit einer Art Zeitmaschine die weitere Entwicklung von Tumoren abzuleiten. Er will auch Erkenntnisse für Biomarker gewinnen, die Informationen über mögliche Therapien zulassen.

Das Nephroblastom ist die häufigste Krebserkrankung der Nieren bei Kindern. Durch seine eingehende Erforschung hofft man, auch Erkenntnisse über andere Krebsarten zu erlangen. Getty Images

Gemeinsamkeiten finden

Cresswell studierte in Manchester Biochemie und absolvierte seinen PhD am Francis Crick Institute in London. Zu dieser Zeit, vor gut zehn Jahren, begann er sich bereits mit dem Nephroblastom auseinanderzusetzen, dem am häufigsten auftretenden bösartigen Nierentumor im Kindesalter. Sein Interesse gilt dabei der Evolutionsbiologie der Tumorzellen, wie es zu Metastasen kommt oder auch, was zu Rückfällen führt.

Durch die weitere Erforschung der Krankheit ist er zuversichtlich, auch wertvolle Erkenntnisse über etwaige gemeinsame Phänomene mit anderen Krebsformen zu gewinnen, wie er erzählt. Wenn Nephroblastome viele Kopienzahlvariationen aufweisen – also strukturelle Variationen des Erbguts, die Abweichungen der Anzahl der Kopien eines bestimmten DNA-Abschnittes innerhalb eines Genoms erzeugen – oder viele Chromosomenveränderungen zeigen, dann tendieren sie Cresswell zufolge dazu, gefährlicher zu sein. "Das trifft auch auf viele andere Kinderkrebsarten zu", erläutert der Forscher.

Fernziel der Forschung

Es ist bereits der zweite Aufenthalt Cresswells in Wien, 2011 forschte er 13 Monate lang am hiesigen Standort des deutschen Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Derzeit baut er ein Forschungsteam an der St.-Anna-Kinderkrebsforschung auf.

Naturgemäß ist es das Fernziel des Krebsforschers, kein Kind möge mehr an Krebs sterben. Auf dem Weg dahin würde sich Cresswell wünschen, dass Sequenzierungs-, Bioinformatik- und evolutionäre Ansätze zur Routine im klinischen Alltag werden.

"Das wäre für mich ein großes Plus", sagt er. "Ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist, dass wir in zehn Jahren die Tumoren von allen Patienten sequenzieren und eine wirklich gute quantitative Analyse der genetischen Details dieser Patienten und der Art, wie sich ihre Tumoren entwickeln, erstellen können." (Mario Wasserfaller, 22.1.2024)