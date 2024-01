Wien – Spekuliert wurde spätestens seit der vergangenen Bundespräsidentschaftswahl darüber. Nun scheint es so gut wie fix: Dominik Wlazny, alias "Marco Pogo" wird voraussichtlich mit seiner Bierpartei bei der Nationalratswahl antreten. Am Donnerstag will Wlazny dazu eine Stellungnahme abgeben.

Linkes Potenzial

Offiziell bestätigen will in der Bierpartei ein Antreten bei der Wahl auf Anfrage zwar noch niemand. Doch schon 2019 kandidierte die Bierpartei für das Parlament – damals aber nur in Wien, was ein mageres Ergebnis von nur 0,1 Prozent einbrachte. Welche Chancen hätte Wlazny 2024 bei einem Antritt mit der Bierpartei?

Expertinnen und Experten sehen durchaus das Potenzial für eine neue linke Partei, das die Bierpartei ausschöpfen könnte. "Das Potenzial wäre da, das hat Wlazny auch schon bei der Bundespräsidentenwahl gezeigt. Eine gmahte Wiesn wäre es aber trotzdem nicht", betont der Politologe Thomas Hofer im Gespräch mit dem STANDARD. Schwierigkeiten könnte zudem die Struktur der Partei bereiten: Bislang war die Bierpartei besonders in Wien und nicht bundesweit aktiv. "Wlazny hat aber bereits eine gewisse Bekanntheit erlangt und könnte auch ohne größere Struktur in allen Bundesländern einen Medienwahlkampf führen", sagt Hofer.

Dominik Wlazny trat in der Vergangenheit oft als Marco Pogo auf. APA/KLAUS TITZER

Dass die Bierpartei besonders im linken Spektrum punkten könne, ist laut Hofer vor allem für SPÖ, Grüne und KPÖ schmerzhaft. "Das ist natürlich keine gute Nachricht für diese Parteien", erklärt Hofer. Gerade den SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler, der mit seinem Programm die SPÖ ein Stück nach links rückte, könne die Kandidatur Stimmen im Rennen um den ersten oder zweiten Platz kosten. Aber auch für die Bierpartei sei es schwierig, wenn mehrere Parteien im gleichen Stimmenpool fischen. Profitieren könne die Bierpartei aber auch generell bei Protestwählerinnen und Protestwählern, die eine Stimme gegen das etablierte Parteiensystem abgeben wollen, fügt Hofer hinzu. "Die Bierpartei wäre ein neuer Player neben den etablierten Parteien, der gerade auch jüngere Leute anspricht."

Umfragen zeigen Chancen

Die Umfragen schrieben der Bierpartei in der Vergangenheit jedenfalls gute Chancen zu: Die Partei lag unter Wlazny 2022 zeitweise gar vor den Grünen und hätte damals etwa zehn Prozent erreicht. In jüngeren Umfragen kam Wlazny mit seiner Partei auf vier Prozent, was für einen Einzug in den Nationalrat reichen würde. Dass Wlazny im linken Spektrum und bei jungen Wählerinnen auf Stimmenfang gehen kann, zeigte auch sein Erfolg bei der Bundespräsidentenwahl im Jahr 2022.

Der 36-Jährige erreichte damals mit mehr als acht Prozent der Stimmen überraschend den dritten Platz hinter Alexander Van der Bellen und Walter Rosenkranz (FPÖ). Überraschend deshalb, weil die Bierpartei bis dahin auf der Politikbühne abgesehen von ein paar Mandaten in den Wiener Bezirksräten wenig erfolgreich gewesen war. Zudem war der Name Dominik Wlazny in Österreich bis dahin weitgehend unbekannt.

Bekanntheit erlangte der Simmeringer Unternehmer bis 2022 vor allem mit seiner Band Turbobier und mit Anträgen, die auch international für Schlagzeilen sorgten, etwa für den Bau eines Bierbrunnens. Dabei trat er stets unter seinem Pseudonym Marco Pogo auf. Dieses Image des deftigen Rockmusikers versuchte Wlazny im Rennen um die Hofburg weitgehend abzulegen. Ab sofort hieß es Wlazny statt Pogo – die Lederhose verschwand im Kleiderschrank, der Anzug wurde für den Wiener zum neuen Lieblingskleidungsstück.

Der Name Bierpartei oder das Auftreten des Musikers könnten zwar für einzelne Wähler abschreckend sein, "neben der Positionierung als Antipolitiker wären aber ein paar inhaltliche Pflöcke bei einer Nationalratswahl schon wichtiger als zuletzt", betont Hofer. Eine reine "Spaßkandidatur" reicht laut Hofer jedenfalls nicht aus. Ob die Bierpartei den Aufwind von der Bundespräsidentenwahl früher hätte nutzen sollen? "Klar hatte die Bierpartei damals ein gewisses Momentum und daher auch eine breite Spielfläche. Aber natürlich müsste das folglich auch für eine längere Zeit bespielt werden, wofür es wiederum eine größere Parteistruktur bräuchte", meint Hofer. In letzter Zeit fiel der Musiker und gelernte Arzt eher mit lustig gemeinten Aussagen als ernstgemeinter Politik auf.

2600 Unterschriften nötig

Nähere Details zur Kandidatur sollen am Donnerstag folgen. Für ein bundesweites Antreten bei der Nationalratswahl benötigt die Bierpartei Unterstützung aus allen neun Bundesländern – insgesamt 2600 Unterschriften. Bei der Bundespräsidentenwahl konnte Wlazny als Erster die nötigen 6000 Unterschriften sammeln. (Max Stepan, 17.1.2024)