Ein Land, das Orte, die "keine Rolle spielen", vernachlässigt, riskiert, selbst irrelevant zu werden, schreibt die Cambridge-Professorin Diane Coyle in ihrem Gastkommentar.

Im Zuge der zunehmenden Polarisierung in den westlichen Demokratien werden die Wählerinnen und Wähler auf dem Land und in den Kleinstädten regelmäßig gegen die Wählerinnen und Wähler in den Großstädten ausgespielt. Dies ist zwar kein neues Phänomen und sicherlich nicht der einzige Faktor, der das Wahlverhalten beeinflusst, aber die Kluft zwischen Stadt und Land ist eine wichtige Triebkraft der heutigen Kulturkämpfe. Diese Dynamik, die der Ökonom Andrés Rodríguez-Pose treffend als "Rache der Orte, die keine Rolle spielen", bezeichnet hat, lässt vermuten, dass der anhaltende populistische Aufschwung zu einem großen Teil geografische Unterschiede widerspiegelt.

Städte ziehen Fachkräfte und gut ausgebildete Menschen an. Foto: APA / AFP / Daniel Leal

Wie kommt es, dass die Kluft zwischen Stadt und Land den politischen Diskurs und die Entwicklung in so vielen Ländern beherrscht, und wie können wir sie überwinden? Ein Teil der Antwort liegt im wirtschaftlichen Strukturwandel, der das Leben in der Stadt lukrativer gemacht hat. In der heutigen wissensbasierten Wirtschaft, in der die Wertschöpfung zunehmend aus immateriellen Quellen stammt, führt die Konzentration von Menschen in dicht besiedelten städtischen Gebieten häufig zu positiven Effekten, die sogenannte Agglomerationsökonomien schaffen, die die Nachteile des Stadtlebens ausgleichen. In Städten gibt es zwar viele schlecht bezahlte Dienstleistungsjobs und Gebiete mit hoher Armut, sie ziehen aber auch hoch bezahlte Fachkräfte und Hochschulabsolventen an.

Ländliche Wiederbelebung

Die wirtschaftlichen Umwälzungen der letzten 15 Jahre – die Große Rezession von 2008 bis 2009, Sparmaßnahmen, die Covid-19-Pandemie, die Energiekrise und der Inflationsschub von 2022 – haben diesen Trend noch beschleunigt. Menschen, die an Orten leben, "die keine Rolle spielen", mussten mitansehen, wie hochwertige Arbeitsplätze verschwanden, öffentliche Dienstleistungen abgebaut wurden und sich ihre wirtschaftlichen Aussichten rapide verschlechterten. Vor diesem Hintergrund ist die heutige populistische Reaktion kaum überraschend, zumal viele Politikerinnen und Politiker Teil der prosperierenden städtischen Elite sind.

Um diese anhaltenden Versäumnisse zu beheben und die Anziehungskraft populistischer Narrative zu schwächen, müssen die westlichen Länder Kleinstädte und ländliche Gemeinden wiederbeleben und den allgemeinen Zugang zu grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen sicherstellen. Dies muss jedoch Teil einer umfassenderen nationalen Anstrengung sein, die Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen der Gesellschaft für die gemeinsame Sache der Verbesserung des kollektiven Wohlergehens zusammenbringt.

Große Wirkung

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht "Townscapes – A Universal Basic Infrastructure for the UK" dokumentiere ich mit mit Stella Erker und Andy Westwood die großen Unterschiede beim Zugang zu grundlegenden Einrichtungen wie Bussen, Breitbandnetzen, Krankenhäusern und Universitäten in englischen Kommunen. Wir haben untersucht, wie Kleinstädte und ländliche Gebiete im Vereinigten Königreich durch Investitionen in eine universelle Basisinfrastruktur wiederbelebt werden können. Wir zeigen auch, welche öffentlichen und privaten Infrastrukturen und Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner von entscheidender Bedeutung sind, damit sie zur Arbeit oder zu Arztterminen pendeln, ihre Kinder zur Schule schicken, ihre Gesundheit erhalten und eine angemessene Lebensqualität genießen können.

Die Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen und Infrastruktur hat einen größeren Umverteilungseffekt als Steuern. Durch die Gewährleistung des Zugangs zu grundlegenden Infrastrukturen und Dienstleistungen können wir allen Menschen die Möglichkeit geben, ihr Leben und das ihrer Familien zu verbessern.

In Zukunft investieren

Während Regierungen für die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen und Infrastruktur wie Straßen und Häfen verantwortlich sind, werden Versorgungsleistungen wie Breitbanddienste häufig von privaten Unternehmen erbracht. Die öffentliche Infrastruktur ist jedoch seit Jahrzehnten stark unterfinanziert, und die private Infrastruktur wird zunehmend von Vermögensverwaltern und Private-Equity-Investoren ausgebeutet, die die Gebühren für Dienstleistungen erhöhen und die Instandhaltung vernachlässigen (siehe Brett Christophers im Video unten). Dies hat zu dem weitverbreiteten Gefühl beigetragen, dass der allgemeine soziale und wirtschaftliche Fortschritt am Ende des 20. Jahrhunderts zum Stillstand gekommen ist.

Brett Christophers, Professor an der schwedischen Universität Uppsala, über "Our Lives in their Portfolios"

Verso Books

Angesichts der zersetzenden Wirkung dieses Narrativs ist es von entscheidender Bedeutung, wieder in die Zukunft zu investieren. Wie der Yale-Ökonom Robert J. Shiller und andere argumentieren, haben positive Narrative die Macht, wirtschaftliche Ergebnisse zu verbessern. Ein allgemeines Gefühl des Optimismus kann die öffentliche Moral stärken und das BIP-Wachstum ankurbeln.

Robert J. Shiller über "Narrative Economics"

Yale School of Management

Dies gilt insbesondere für die komplexen Volkswirtschaften von heute. Wie der britische Ökonom Paul Seabright in seinem Buch "The Company of Strangers" feststellt, sind die Menschen heute immer stärker voneinander abhängig. Die wirtschaftliche Produktion ist auf riesige und weit verstreute Ökosysteme verteilt, und praktisch jeder Gegenstand, den wir benutzen, von unseren Hemden bis zu unseren Smartphones, besteht aus Materialien und Komponenten, die aus vielen Ländern stammen. Viele von uns kaufen regelmäßig Produkte im Internet, ohne zu wissen, wer die Verkäufer sind oder wo sie leben, und in den meisten Fällen läuft dieser Prozess reibungslos ab.

Paul Seabright über "The Company of Strangers"

RSA

Fragile wirtschaftliche Ökosysteme

Der Übergang zu einer immateriellen digitalen Wirtschaft hat jedoch die Komplexität und Fragilität dieser wirtschaftlichen Ökosysteme deutlich gemacht. Mit dem Aufkommen datengestützter digitaler Dienste ist unser Leben immer stärker miteinander verflochten, was zu Netzwerkeffekten führt, bei denen der individuelle Gewinn von den Handlungen anderer abhängt. Nehmen wir zum Beispiel eine Mitfahrzentrale: Je mehr Fahrerinnen und Fahrer es gibt, desto mehr Nutzerinnen und Nutzer profitieren davon und umgekehrt.

Letztlich sind die Gründe, die kollektiven Interessen eines Landes über Profite zu stellen, vor allem politischer Natur, da stark polarisierte Gesellschaften wie die unsere oft vor einer düsteren Zukunft stehen. Aber es gibt auch wirtschaftliche Argumente für Investitionen in öffentliche Dienstleistungen und die Infrastruktur, die sie unterstützt. Wenn wir erkennen, dass ein gemeinsamer Optimismus und ein Grundvertrauen in die Möglichkeit sozialer Mobilität das Wirtschaftswachstum ankurbeln, können wir die wirtschaftlichen Schäden der letzten zwei Jahrzehnte beheben. Ein Land, das Orte, die "keine Rolle spielen", vernachlässigt, riskiert, selbst irrelevant zu werden. (Diane Coyle, Übersetzung: Andreas Hubig, Copyright: Project Syndicate, 18.1.2024)