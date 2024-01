"Hier geht es um die beste Wahl", so der ÖVP-Politiker im "ZiB 2"-Interview mit Armin Wolf. ORF/Screenshot

Der ehemalige Obmann des ÖVP-Parlamentsklubs, Reinhold Lopatka, zeigte sich in der "ZiB 2" am Dienstag äußerst zuversichtlich in Bezug auf seine Rolle als ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl. Seine Kandidatur sei keine Notlösung gewesen. "Hier geht es um die beste Wahl", so der ÖVP-Politiker. Es brauche jemanden mit Erfahrung und einem europäischen Netzwerk, beides bringe er mit.

Die Abgeordneten der ÖVP für die EU-Wahl würde die Mischung auszeichnen, es würden neue Gesichter präsentiert werden. Alle Berufsgruppen und Regionen Österreich sollen vertreten sein. Angesprochen darauf, dass Othmar Karas in manchen Fällen gegen Positionen der Volkspartei abgestimmt hätte, antwortete Lopatka, er habe nicht vor "gegen sich" abzustimmen. Sein Ziel für die EU-Wahl werde es sein, möglichst alle Mandate zu halten.

FPÖ auf EU-Ebene nicht durchsetzungsfähig

Österreich bezeichnete er als Vorreiter in der EU. So hätte die EU mittlerweile ihre Position zur Migration geändert. Dass der Zuspruch zur EU-Mitgliedschaft in Österreich mit 42 Prozent vergleichsweise gering ist, begründete er damit, dass das Land verhältnismäßig stark von den Krisen der vergangenen Jahre betroffen gewesen sei. Die Politik der EU habe Defizite aufgewiesen. Dafür sei die Volkspartei aber nicht verantwortlich.

Lopatka betonte gleichzeitig, dass die ÖVP eine europafreundliche Partei sei. "Wir brauchen eine starke Union, damit wir keinen Wohlstandsverlust haben", so der EU-Spitzenkandidat der ÖVP. Die FPÖ unter Herbert Kickl kritisierte Lopatka scharf. Der Parteichef der FPÖ radikalisiere und mache "bewusst eine Grenzüberschreitungen nach der anderen". Die Partei eintwickle sich zur "Führerpartei".

Lopatka wolle eine Zusammenarbeit mit der FPÖ, aber das sei von Kickl nicht gewollt. Zudem könne sich die FPÖ auf Europaebene nicht durchsetzen, da sie die EU als Feindbild habe. Er sprach sich deswegen klar gegen die von Kickl geführte FPÖ als Koalitionspartner aus. (hel, 16.1.2024)