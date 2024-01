Die ehemalige ÖVP-Kultursprecherin leitet nun das Stadttheater in Wiener Neustadt, Dienstwagen inklusive. Den einen oder anderen Nebenjob wird sie behalten

Einst trat sie prunkvoll als Opernball-Organisatorin in Erscheinung. Nun wirkt Maria Großbauer in Wiener Neustadt. HELMUT FOHRINGER / APA / picture

Maria Großbauer, die Missverstandene: So könnte man die Episode betiteln, die vor ein paar Monaten kurz für Aufregung sorgte. "Aufs G’wissen wird g’schissen", rezitierte sie in den ORF-Seitenblicken eine Lebensweisheit ihrer Großmutter anlässlich der Präsentation von Lena Hoscheks neuer Businesskollektion. Ein markiger, etwas mehrdeutiger Spruch aus dem Munde einer Nationalratsabgeordneten. Gemeint sei gewesen, Frauen sollen sich nicht immer ein schlechtes Gewissen machen lassen, sondern tun, was sie für richtig halten, erläuterte Großbauer auf Instagram: "Als Politikerin hat man es auch nicht leicht."

Die Tage als solche sind aber gezählt. Bei der anstehenden Nationalratswahl wird sie nicht mehr antreten. Beruflich übersiedelte sie bereits nach Wiener Neustadt, wo sie seit Oktober als Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft des Stadttheaters fungiert. Unter 39 Bewerberinnen und Bewerben hatte sie den Zuschlag erhalten. Das Haus soll nach seiner Sanierung voraussichtlich im November wieder öffnen.

Quereinstieg bei der ÖVP

Ihre Agenden als Bereichssprecherin für Kultur legte die 43-Jährige deshalb zurück. Als Nachfolger rückte der Oberösterreicher Laurenz Pöttinger nach, gelernter Kunstschmied und langjähriges Parteimitglied. Anders als Großbauer, die 2017 von Sebastian Kurz als Quereinsteigerin geholt wurde. "Man kann nicht immer nur Zuschauer sein, irgendwann muss man sich ins Orchester setzen und mitspielen", gab sich Großbauer, ehemals Flötistin in einer Blasmusikkapelle und akademisch ausgebildete Jazz-Saxofonistin, damals kämpferisch.

Der breiteren Öffentlichkeit war die aus Neunkirchen Gebürtige zu diesem Zeitpunkt als Organisatorin des Opernballs bekannt. Die Bestellung in diese Funktion war von Dissonanzen begleitet, ihres damaligen Ehemanns wegen, der sich als Vorstand der Wiener Philharmoniker auch für eine Verlängerung von Staatsoperndirektor Dominique Meyer ausgesprochen hatte. Es kam aber bekanntlich anders.

Im Jahr von Bogdan Roščićs Direktionsantritt endete auch ihre Regentschaft als Opernball-Organisatorin: eine ehrenamtliche Aufgabe, für die es eine geringe Aufwandsentschädigung gab und die sie bis inklusive 2020 neben ihrer Funktion als Nationalratsabgeordnete und ÖVP-Kultursprecherin ausübte.

Eine weitere Nebentätigkeit wurde jetzt im Umfeld des finanziell strauchelnden Vereins der Wiener Sängerknaben bekannt. Nein, nicht als Lobbyistin, sondern als PR-Beraterin, wie Großbauer im STANDARD-Gespräch klarstellt. Seit Herbst 2022 betreut sie den Verein vor allem im Bereich Kommunikation, wobei es auch um die Entwicklung von Veranstaltungsformaten geht (u. a. Muttertagskonzert) sowie um Markenstrategie – ein Segment, in dem sie in Werbeagenturen jahrelang Erfahrung gesammelt habe. Der Vertrag sieht eine monatliche Entlohnung von pauschal 2000 Euro vor. Abgewickelt wird das über ihre 2011 gegründete Agentur Casa Maria, für die sie den Gewerbeschein im Sommer 2021 reaktivierte. Anlass seien punktuelle Anfragen gewesen, im weitesten Sinne auch aus dem Kulturbereich.

Eine Unvereinbarkeit mit ihrer hauptberuflichen Tätigkeit sieht sie nicht: weder als Nationalratsabgeordnete und Mitglied im Kulturausschuss noch als Geschäftsführerin der neu gegründeten Theater Wiener Neustadt GmbH, an der die Niederösterreichische Kulturwirtschaft 51 Prozent, die Stadt 41 Prozent hält.

Geht es nach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, soll sich das Stadttheater mit mehr als 600 Sitzplätzen "zu einem weiteren Hotspot der Landeskultur" mausern: mit Gastspielen des Landestheaters Niederösterreich und Gastkonzerten des Tonkünstler-Orchesters, ergänzt um "kulturelles Rahmenprogramm". Als Budget stehen jährlich 3,1 Millionen Euro zur Verfügung, wovon etwa 850.000 Euro auf das Projekt- und Spielbudget entfallen.

Irritation wegen ihrer Bestellung

Großbauers Bestellung hatte im Herbst zu einiger Irritation und zu einer Anfrage im niederösterreichischen Landtag geführt. Offiziell ging es um den Prozess, bei dem sie sich als aktive ÖVP-Politikerin gegen die übrigen Bewerbungen für den mit zumindest 75.000 Euro Jahresgehalt ("mit Bereitschaft zur Überzahlung") samt Dienstwagen dotierten Job durchsetzte. Die Personalentscheidung hätte von einer unabhängigen Kommission betreut werden müssen, kritisierte Rainer Spenger (SPÖ), zweiter Vizebürgermeister von Wiener Neustadt, und mutmaßte Freunderlwirtschaft. Inoffiziell werteten manche wohl die Kriterien der Ausschreibung im Hinblick auf die geforderte mehrjährige Erfahrung in einer leitenden Funktion im Kulturmanagement als nicht ausreichend erfüllt.

Großbauer sieht das freilich anders, sonst hätte sie sich nicht beworben, wie sie sagt. Bereits seit Juli 2020 sitzt sie (ehrenamtlich) auch im Aufsichtsrat der Kultur Region Niederösterreich, die bei strategischen Entwicklungen der Kulturpolitik des Landes mitwirkt. Einen Zusammenhang zu ihrem Bestellungsverfahren weist sie auch da von sich. Nachsatz: Dieser Generalverdacht des Postenschachers sei schade für jeden Politiker, der sich beruflich neu orientieren möchte. (Olga Kronsteiner, 17.1.2024)